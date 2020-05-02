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Королева світла: дочка Брежнєвої в купальнику показала принади фігури на сонячних фото

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Дівчина поділилася сонячним фотосетом з США

Віра Брежнєва знаходиться далеко від своєї старшої доньки Соні Кіперман. Дівчинка живе і вчитися в США, а через пандемію коронавіруса її мама навіть не змогла приїхати та привітати її з днем народження, який та святкувала та 30 березня. Зате співачка показала веселе і зворушливе торішнє відео з участю іменинниці. 19-річна Соня не часто балує підписників в Instagram новими фото, а ті, які вже є в профілі красуні, викликають незмінний фурор в мережі, адже дівчина може похвалитися відмінною фігурою і привабливою зовнішністю.

Дочка співачки, яка схожа з нею як дві краплі води, позує на нових кадрах в купальнику оливкогового відтінку. Вона розташувалася на білосніжному дивані, що стоїть прямо на вулиць, і прийняла розслаблену позу. Соня вирішила доповнити пляжний лук окулярами з жовтими лінзами, її волосся вільно розпущене по плечах. Дівчина посміхається в камеру і демонструє свої апетитні форми й стрункі ніжки.

Судячи по відміткам на знімках, фотографом Соні виступив її хлопець, Метт Кеннон. Він також залишив коментар під фото красуні.

"Сонячна крихітка", - підписала фотосет Соня. Підписники дівчини тут же поспішили прокоментувати яскравий фотосет дівчини.

  • Красуня
  • Таке сонечко
  • Королева світла
  • Сонячний зайчик
  • Сонечка красуня
  • Гаряча
  • Неперевершена
  • На цих фото ти схожа на Лану Дель Рей

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Віра Брежнєва зачарувала домашнім дуетом з чоловіком Костянтином Меладзе. Пара заспіваларазом, чим викликала фурор в мережі.

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