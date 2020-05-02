Королева світла: дочка Брежнєвої в купальнику показала принади фігури на сонячних фото

Віра Брежнєва знаходиться далеко від своєї старшої доньки Соні Кіперман. Дівчинка живе і вчитися в США, а через пандемію коронавіруса її мама навіть не змогла приїхати та привітати її з днем народження, який та святкувала та 30 березня. Зате співачка показала веселе і зворушливе торішнє відео з участю іменинниці. 19-річна Соня не часто балує підписників в Instagram новими фото, а ті, які вже є в профілі красуні, викликають незмінний фурор в мережі, адже дівчина може похвалитися відмінною фігурою і привабливою зовнішністю.

Дочка співачки, яка схожа з нею як дві краплі води, позує на нових кадрах в купальнику оливкогового відтінку. Вона розташувалася на білосніжному дивані, що стоїть прямо на вулиць, і прийняла розслаблену позу. Соня вирішила доповнити пляжний лук окулярами з жовтими лінзами, її волосся вільно розпущене по плечах. Дівчина посміхається в камеру і демонструє свої апетитні форми й стрункі ніжки.

Судячи по відміткам на знімках, фотографом Соні виступив її хлопець, Метт Кеннон. Він також залишив коментар під фото красуні.

"Сонячна крихітка", - підписала фотосет Соня. Підписники дівчини тут же поспішили прокоментувати яскравий фотосет дівчини.

Красуня

Таке сонечко

Королева світла

Сонячний зайчик

Сонечка красуня

Гаряча

Неперевершена

На цих фото ти схожа на Лану Дель Рей

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Віра Брежнєва зачарувала домашнім дуетом з чоловіком Костянтином Меладзе. Пара заспіваларазом, чим викликала фурор в мережі.