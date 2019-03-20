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Королева пляжу: дочка Віри Брежнєвої захопила фігурою в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.03.2019 - 09:34
Королева пляжу: дочка Віри Брежнєвої захопила фігурою в купальнику
Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

У мережі захоплювалися красою і стрункістю дівчини

Старша дочка відомої співачки Віри Брежнєвої, 17-річна Соня Кіперман, яка нещодавно несподівано змінила імідж і стала брюнеткою, порадувала своїх підписників гарячим пляжним знімком. На своїй сторінці в Instagram юна красуня опублікувала фотоколаж, на якому вона зображена на березі моря в купальнику.

Соня позує в чорно-білому бікіні і сонцезахисних окулярах, щасливо посміхаючись і демонструючи витончену фігурку.

"Not a beach person (I accidentally archived it)", - написала Кіперман. У перекладі це звучить так: "Я не любителька пляжу (випадково зберегла це)".

Королева пляжу: дочка Віри Брежнєвої захопила фігурою в купальнику

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Шанувальники по достоїнству оцінили яскраві кадри і залишили багато захоплених коментарів.

  • "Фото вогонь"
  • "YOU'RE BEaUtiful"
  • "Красуня!"
  • "Краща з кращих"
  • "Дуже красива Соня"
  • "З кожним роком все крутіше виглядаєш"
  • "О-ля-ля"
  • "Чарівна дівчинка. Фігурка вогонь"
  • "Сонечка красуня"
  • "Абсолютно неординарна, кльовий купальник"

Нагадаємо, раніше дочка Брежнєвої чарівна Соня Кіперман похвалилася фотосесією, зробленої під час італійських канікул.

Зазначимо, що Соня Кіперман цілком може піти по стопах відомої мами. Вона похвалилася виконанням пісні Daniel Caesar "Japanese Denim". До речі, дівчина також встигла закінчити шолу акторської майстерності в США і успішно заявила про себе в модельному бізнесі.

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