Королева пародії: яскраві відео з Оленою з Кварталу

Фото: Олена Кравець (kvartal95)

У перший день нового року прекрасна половина проекту Квартал 95 відзначає свій день народження

Олені Кравець, знаменитій квартальщиці, майстру жіночої пародії пощастило народитися 1 січня, її друзі з Кварталу 95 зворушливо привітали актрису:

"Сьогодні День народження у нашої самої красивої, талановитої і веселої @lennykravets. Любимо і вітаємо!", - написали вони на офіційній сторінці в Instagram.

LITE, в свою чергу, зібрав добірку найяскравіших виступів "Оленки з Кварталу".

"Заслужений оргазм України"

Смілива пародія на улюбленця українських жінок підірвала мережу, і набрала в першу ж добу більше 100 тис. переглядів. Чоловічий образ відмінно вийшов у Олени, вона ще раз довела, що для неї немає нічого неможливого в жанрі — пародія.

Олена Кравець - Сама смішна пародія на Олега Винника (відео: Ліга Сміху fun/Youtube)

Чиновниця, що плаче

Це була яскрава комбо-пародія, Олена переспівала популярний хіт групи KAZKA "Плакала" так, як це б зробила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Тільки Супрун краще за всіх знає, що болить і де свербить, і як це лікувати.

Пісня Олена Кравець\Супрун Плакала\Вечірній Квартал (відео: Smishne TV

/Youtube)

Солдат Надя

Цю пікантну пародію просто не можливо не відмітити. Однак, це була не просто фантазія на тему роботи Надії Савченко в службі "секс по телефону", а реально існуючий цікавий факт біографії колишнього нардепа, який довго обговорювали ЗМІ влітку 2017 року.

Солдат дитину не образить - секс по телефону з Н. Савченко (відео: Студія Квартал 95 Online/Youtube)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олена Кравець, опублікувала на своїй сторінці в Instagram яскраві енергійні фото зі зйомок гумористичного шоу "Ліга сміху".

А ще Олена Кравець нещодавно показала підписникам в соцмережі, який подарунок привезла сину з Барселони.

Також Олена поділилася історією про те, як відправляла своїх дітей в садок та як нелегко пройшла адаптація малюків.

Привітання з Новим роком від зірки «Кварталу 95» Олександра Пікалова (video.rbc.ua)