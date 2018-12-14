"Шикарно": главная "квартальщица" восхитила энергичным фото

Актриса была на съемках шоу "Лига Смеха" в Национальном дворце искусств "Украина"
Популярная актриса из шоу "Вечерний квартал" Елена Кравец, которая ранее показала подписчикам в соцсети, какой подарок привезла сыну из Барселоны, опубликовала яркие фото со съемок юмористического шоу "Лига смеха". Энергичные снимки она разместила на своей странице в Instagram.
Шоу состоялось в Национальном дворце искусств "Украина".
Главная "квартальщица" облачилась в облегающий черный брючный костюм и полупрозрачную блузку.
Фото: instagram.com/lennykravets
"Вчера на Лиге Смеха с Виолеттой. Юрий Ткач на заднем фоне повторяет текст, судя по всему... Или танец!", - подписала Кравец фото.
Скрин: instagram.com/lennykravets
Также Кравец поблагодарила стилиста-имиджмейкера Юлию Косаченко.
Фото: instagram.com/lennykravets
В комментариях поклонники и подписчики Елены Кравец восхищаются ее великолепным видом:
"Красавицы!";
"А в босоножках не холодно?";
"Леночка, вы шикарная!";
"Шикарно";
"На первом фото Ткач как в доме восковых фигур";
"Елена, вы прекрасны!"...
Скриншот комментариев: instagram.com/lennykravets"
Как сообщалось, ранее шоувумен Елена Кравец рассказала, о чем шутили девушки в новом юмористическом проекте "Женский квартал".
Также мы писали о том, что Елена Кравец призналась, как шалила в школьные годы.
Видео: РБК-Украина