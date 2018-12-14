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"Шикарно": главная "квартальщица" восхитила энергичным фото

Lite » Звезды 14.12.2018 - 20:17
"Шикарно": главная "квартальщица" восхитила энергичным фото
Фото: Елена Кравец (kvartal95)

Актриса была на съемках шоу "Лига Смеха" в Национальном дворце искусств "Украина"

Популярная актриса из шоу "Вечерний квартал" Елена Кравец, которая ранее показала подписчикам в соцсети, какой подарок привезла сыну из Барселоны, опубликовала яркие фото со съемок юмористического шоу "Лига смеха". Энергичные снимки она разместила на своей странице в Instagram

Шоу состоялось в Национальном дворце искусств "Украина".

Главная "квартальщица" облачилась в облегающий черный брючный костюм и полупрозрачную блузку. 

&quot;Шикарно&quot;: главная &quot;квартальщица&quot; восхитила энергичным фото

Фото: instagram.com/lennykravets

"Вчера на Лиге Смеха с Виолеттой. Юрий Ткач на заднем фоне повторяет текст, судя по всему... Или танец!", - подписала Кравец фото.

&quot;Шикарно&quot;: главная &quot;квартальщица&quot; восхитила энергичным фото

Скрин: instagram.com/lennykravets

Также Кравец поблагодарила стилиста-имиджмейкера Юлию Косаченко.

&quot;Шикарно&quot;: главная &quot;квартальщица&quot; восхитила энергичным фото

Фото: instagram.com/lennykravets

В комментариях поклонники и подписчики Елены Кравец восхищаются ее великолепным видом: 

"Красавицы!";

"А в босоножках не холодно?";

"Леночка, вы шикарная!";

"Шикарно";

"На первом фото Ткач как в доме восковых фигур";

"Елена, вы прекрасны!"...

&quot;Шикарно&quot;: главная &quot;квартальщица&quot; восхитила энергичным фото

Скриншот комментариев: instagram.com/lennykravets"

Как сообщалось, ранее шоувумен Елена Кравец рассказала, о чем шутили девушки в новом юмористическом проекте "Женский квартал".

Также мы писали о том, что Елена Кравец призналась, как шалила в школьные годы.

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Новости Украины Квартал 95Елена Кравец
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