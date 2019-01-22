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"Королева":Оля Полякова роздражнила мережу пікантним фото апетитних форм

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.01.2019 - 23:27
"Королева":Оля Полякова роздражнила мережу пікантним фото апетитних форм
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка повідомила про те, що вона повернулася в Україну після відпочинку в Таїланді

Популярна співачка Оля Полякова, яка насолоджувалась безтурботним відпочинком на острові Самуї разом з сім'єю, оголосила про повернення в Київ. На своїй сторінці в Instagram вона оригінально повідомила про прильот на батьківщину, опублікувавши досить відвертий знімок в купальнику.

"Королева ночі" красується на краю басейну, обпершись ліктями об край, а її апетитна "п'ята точка" ефектно виглядає з води. Пікантності кадру додають мокрі, укладені на бік, волосся зірки і чуттєве вираження обличчя.

"Я вдома! Скучила! А ви?" - підписала звабливий кадр кокетлива "суперблондинка".

&quot;Королева&quot;:Оля Полякова роздражнила мережу пікантним фото апетитних форм

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Підписники привітали Олю в Україні, але від їхнього пильного погляду не могли сховатися не тільки казкові курортні пейзажі, але і спокусливі форми самої співачки. Також коментатори припустили, що фотографом зіркової мами виступила її дочка Маша.

"Полякова, ну ти просто красуня", "Оля супер! Якщо є що показати, то треба показувати", "За такою фігуркою всі скучили", "Сексі-пэкси", "Шикарна", "Головне, бути в хорошій формі і не відставати від Маші", - відзначали шанувальники, натякнувши артистці на те, що її старша дочка-красуня наступає мамі на п'яти, стаючи привабливіше з віком, та й сама артистка пишатися дівчинкою та її досягненнями.

&quot;Королева&quot;:Оля Полякова роздражнила мережу пікантним фото апетитних форм

&quot;Королева&quot;:Оля Полякова роздражнила мережу пікантним фото апетитних форм

&quot;Королева&quot;:Оля Полякова роздражнила мережу пікантним фото апетитних форм

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Раніше Оля Полякова опублікувала спільне фото зі своєю юною 13-річною донькою Машею і поцікавилася у шанувальників, схожі вони зовні. Фани відзначили разюча схожість двох довгоногих фігуристих красунь, які більше схожі на сестер.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Оля Полякова
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