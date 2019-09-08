"Королева!" Маша Єфросиніна захопила образом у розкішній червоній сукні

Маші Єфросиніній ніколи нудьгувати - так, на минулих вихідних, 31 серпня телеведуча організувала свій щорічний благодійний фестиваль "Charity Weekend". А вже на цих її запросили стати ведучою концерту на Олімпійському стадіоні в Києві. Шоувумен, яка нещодавно зворушливо привітала чоловіка з річницею шлюбу, розважала глядачів у парі з Сергієм Притулою.

Для заходу Маша приміряла по-справжньому розкішний "наряд королеви" - плаття насиченого червоно-бордового кольору з пишною спідницею і пікантним вирізом в зоні декольте. Об'ємний поділ наряду був прикрашений візерунками і блискучими каменями, які красиво переливалися.

Єфросиніна поділилася в мережі знімком, на якому вона зображена зі спини і виглядає, наче принцеса з казки.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ще один кадр, який дозволяє розглянути шикарне плаття спереду, вона опублікувала в розділі сториз.

"Готова..." - прокоментувала публікацію ведуча.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Захоплені користувачі мережі поспішили залишити свої відгуки, називаючи Машу королевою і захоплюючись її шикарним образом.

Яке плаааатье, Маша, ви прекрасна. захоплююся і надихаюся!

Шикарне плаття, колір

Боже, як гарно. Королева

Ви чарівна, нарешті побачила Вас у реальному житті

Марія, ви вошебница.

Шикарна

Марія, Ви прекрасна!!

Принцеса!

Твою ж ж мати... красу

Неперевершена красуня

Коли я вас побачила, подумала , яка ж вона сексуальна і розкішна

Розкішна! Королева!

Королевська стати

Плаття супер! Колір чудовий!

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна зачарувала рідкісним фото з дочкою та сином. Ведуча рідко показує 15-річну доньку Нану, так як дівчинці це не подобається.

Раніше Маша Єфросиніна захопила квітучим зовнішнім виглядом. Користувачі мережі вражені красою 40-річної ведучої, за що її назвали "Українською версією Моніки Беллуччі".