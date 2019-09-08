"Королева!" Маша Єфросиніна захопила образом у розкішній червоній сукні

Артистка стала ведучою концерту на стадіоні
Маші Єфросиніній ніколи нудьгувати - так, на минулих вихідних, 31 серпня телеведуча організувала свій щорічний благодійний фестиваль "Charity Weekend". А вже на цих її запросили стати ведучою концерту на Олімпійському стадіоні в Києві. Шоувумен, яка нещодавно зворушливо привітала чоловіка з річницею шлюбу, розважала глядачів у парі з Сергієм Притулою.
Для заходу Маша приміряла по-справжньому розкішний "наряд королеви" - плаття насиченого червоно-бордового кольору з пишною спідницею і пікантним вирізом в зоні декольте. Об'ємний поділ наряду був прикрашений візерунками і блискучими каменями, які красиво переливалися.
Єфросиніна поділилася в мережі знімком, на якому вона зображена зі спини і виглядає, наче принцеса з казки.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Ще один кадр, який дозволяє розглянути шикарне плаття спереду, вона опублікувала в розділі сториз.
"Готова..." - прокоментувала публікацію ведуча.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Захоплені користувачі мережі поспішили залишити свої відгуки, називаючи Машу королевою і захоплюючись її шикарним образом.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, Маша Єфросиніна зачарувала рідкісним фото з дочкою та сином. Ведуча рідко показує 15-річну доньку Нану, так як дівчинці це не подобається.
Раніше Маша Єфросиніна захопила квітучим зовнішнім виглядом. Користувачі мережі вражені красою 40-річної ведучої, за що її назвали "Українською версією Моніки Беллуччі".