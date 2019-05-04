Королева! Катя Осадча підкорила розкішним вечірнім образом

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча сяяла на конкурсі "Міс Львів 2019"

Катя Осадча завжди вміє бездоганно виглядати в кадрі. Її стильні рішення і оригінальні образи стали предметом захоплення численних шанувальників програми "Світське життя". З фірмовою капелюшком або без, телеведуча завжди впевнено тримається перед камерою і виглядає чарівно. Так, в Instagram програми можна побачити свіжі знімки, на яких елегантна Катя сяє в шикарному вечірньому платті відтінку шампань.

Чарівна зірка позує в довгій сукні оригінального крою. Ліф вбрання оформлений таким чином, щоб пікантно оголити зону декольте, залишивши простір для фантазії, талія виділена витонченим поясом, щедро декорованим камінням. Ідеальним доповненням до луку послужили аксесуари – обруч-діадема і звисаючі довгі сережки.

Саме в такому образі ведуча поспішила на конкурс "Міс Львів 2019" і показала знімок в компанії переможниці – Олени Фірут.

Фото: Катя Осадча на конкурсі "Міс Львів 2019" (instagram.com/kosadcha)

Шанувальники не змогли пройти повз настільки ефектного і виразного вбрання теледіви. В коментарях вони з захопленням відгукувалися про її зовнішній вигляд і не скупився на щедрі компліменти.

"Ви - справжня красуня!", "Королева на цьому фото - Катерина!", "Катюша! Ви Королева. Стилю і Краси!", "Дивовижне вбрання у вас", "Краса!" - писали фолловери.

У сторіз свого фотоблога Катя показала більше фото з заходу, а також повідомила, що вже повернулася до Києва, що зустрів її дощем, після свого насиченого подорожі по Італії та Швейцарії.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Вона також продемонструвала кадри з гримерки, на яких зображена без косметики.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

У відпустку теледіва вирушила не одна, а в компанії чоловіка, ведучого Юрія Горбунова. Пару захопила мальовнича природа і європейська архітектура.

Подружжя провело незабутній час в Тоскані і поділилося цілою серією романтичних знімків.