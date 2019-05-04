ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Королева! Катя Осадча підкорила розкішним вечірнім образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.05.2019 - 14:02
Королева! Катя Осадча підкорила розкішним вечірнім образом
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча сяяла на конкурсі "Міс Львів 2019"

Катя Осадча завжди вміє бездоганно виглядати в кадрі. Її стильні рішення і оригінальні образи стали предметом захоплення численних шанувальників програми "Світське життя". З фірмовою капелюшком або без, телеведуча завжди впевнено тримається перед камерою і виглядає чарівно. Так, в Instagram програми можна побачити свіжі знімки, на яких елегантна Катя сяє в шикарному вечірньому платті відтінку шампань.

Чарівна зірка позує в довгій сукні оригінального крою. Ліф вбрання оформлений таким чином, щоб пікантно оголити зону декольте, залишивши простір для фантазії, талія виділена витонченим поясом, щедро декорованим камінням. Ідеальним доповненням до луку послужили аксесуари – обруч-діадема і звисаючі довгі сережки.

Саме в такому образі ведуча поспішила на конкурс "Міс Львів 2019" і показала знімок в компанії переможниці – Олени Фірут.

Королева! Катя Осадча підкорила розкішним вечірнім образом

Королева! Катя Осадча підкорила розкішним вечірнім образом

Королева! Катя Осадча підкорила розкішним вечірнім образом

Фото: Катя Осадча на конкурсі "Міс Львів 2019" (instagram.com/kosadcha)

Шанувальники не змогли пройти повз настільки ефектного і виразного вбрання теледіви. В коментарях вони з захопленням відгукувалися про її зовнішній вигляд і не скупився на щедрі компліменти.

"Ви - справжня красуня!", "Королева на цьому фото - Катерина!", "Катюша! Ви Королева. Стилю і Краси!", "Дивовижне вбрання у вас", "Краса!" - писали фолловери.

У сторіз свого фотоблога Катя показала більше фото з заходу, а також повідомила, що вже повернулася до Києва, що зустрів її дощем, після свого насиченого подорожі по Італії та Швейцарії.

Королева! Катя Осадча підкорила розкішним вечірнім образом

Королева! Катя Осадча підкорила розкішним вечірнім образом

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Вона також продемонструвала кадри з гримерки, на яких зображена без косметики.

Королева! Катя Осадча підкорила розкішним вечірнім образом

Королева! Катя Осадча підкорила розкішним вечірнім образом

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

У відпустку теледіва вирушила не одна, а в компанії чоловіка, ведучого Юрія Горбунова. Пару захопила мальовнича природа і європейська архітектура.

Подружжя провело незабутній час в Тоскані і поділилося цілою серією романтичних знімків.

Під небом Тоскани: Осадча та Горбунов заворожили барвистими фото з Італії Красиві і щасливі: Осадча та Горбунов святкують Великдень у Флоренції
Новини України Катя Осадча
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся