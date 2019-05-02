Королева естетики: чуттєва Тіна Кароль полонила образом у відвертому вбранні

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка постала перед шанувальниками у сукні з пікантними розрізами

Українська поп-діва Тіна Кароль з легкістю вміє бути чуттєвою і елегантною одночасно, вабити своєю неприкритою сексуальністю і зачаровувати витонченою естетикою. Її фотосесії шанувальники давно охрестили окремим видом мистецтва і з захватом розглядають кожну деталь, яка формує неповторний образ їх улюблениці. Так, артистка опублікувала в Instagram знімок в пікантный блискучый сукны від британського бренду Julien Mcdonald.

Тіна відображена в ефектному вбранні, що з точністю повторює всі вигини її витонченоъ фігури. Відкриті частини тіла, спокусливі розрізи і оригінальний крій надали образу зірки ще більшу спокусливість.

Фото не могло залишити байдужими численних фанів зірки, адже вони з захопленням розглядають кожну деталь на знімках знаменитості і незмінно роблять вишукані компліменти її зовнішнього вигляду.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Королева", "Фантастична", "Чудова фотка", "Тіна, ти як завжди прекрасна", "Неземна", "Це дуже красиво!", "Ах, яка жінка, яка жінка", "Найкрасивіша жінка України", "Безмежна", "Осліплюєш своєю красою", - писали підкорені фани.

Варто відзначити, що раніше Тіна Кароль вже публікувала фото в цьому ж вбранні, що стали частиною фотосесії авторства відомого українського фешн-фотографа Соні Плакидюк.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Крім того, уважні шанувальники попросили свою улюбленицю побалувати їх знімками з Туреччини, куди співачка вирушила з виступами. Вони мріють побачити зірку в купальнику і помилуватися новими фотосестами.

Нагадаємо, що Тіна Кроль вразила шанувальників знімком без макіяжу. Співачка позувала у салоні авто.

Раніше Тіна Кароль зворушила мережу фото з підрослим сином Веніаміном, який разюче схожий на батька.