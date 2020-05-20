Королева епатажу: Леді Гага з'явилася в новому розкішному образі і з яскравим макіяжем

Леді Гага все більше захоплюється створенням косметики. Кілька годин тому епатажна співачка представила нову палетку тіней, яку вирішила прорекламувати самостійно. 34-річна зірка опублікувала фото, на якому постала в яскравому образі. З рожевими волоссям, укладеними локонами на одну сторону, чітко промальованими бузковими стрілками і червоними губами, вона виглядає так, немов зібрався на один зі своїх концертів. Ефектний образ доповнили чорно-білий топ, покритий зверху тонкою сіточкою з каменів. З аксесуарів вона підібрала сережки-кільця з камінням. Підпис до посту Гага зробила у своєму дусі: позитивний і радісний.

Леді Гага в новому образі (фото: instagram.com/ladygaga)

«Я так рада представити вам STUPID LOVE EYESHADOW PALETTE, яку ми створили за мотивами #Chromatica. Вона наповнена яскравими відтінками, щоб ви фарбувалися з творчістю, добротою і ЛЮБОВ'Ю. Тепер доступно на hauslabs.com у всьому світі!», – представила новинку Леді Гага.

Фанати залишилися в захваті від нового образу своєї епатажної улюблениці. Багато хто написав що вже мріють спробувати новий продукт з колекції Гаги.

Ікона

Вау! Ти дивна

Гага, я люблю тебе, ти найкраща. Ти все моє життя. І моя секретна дівчина, ха-ха-ха

Ідеально! Я люблю тебе, мамо

Богиня

Чарівна

Жінка – це бог

Коментарі до посту співачки (фото: принсткрин instagram.com/ladygaga)

До речі, у звичайному житті, а не для фотосесії, співачка віддає перевагу макіяжеві менш виразному. Нещодавно вона і зовсім запостила фото практично без косметики на обличчі. Леді Гага позує в топі і брюках світлого відтінку, а на задньому фоні видно яскраву родзинку образу – зелені кеди. Волосся співачка розпустила по плечах, а в мейк-апі обійшлася лише тоном і помадою. До речі, такий простий образ припав також до душі шанувальникам – вони оцінили фото в більш ніж 2 мільйони лайків.