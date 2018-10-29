"Королева диско і чарівного лісу": Полякова змінила 11 ефектних образів за концерт

Фото: Оля Полякова (колаж РБК-Україна)

Артистка виконала 19 композицій, кожна з яких супроводжувалася новими елементами шоу

У п'ятницю, 26 жовтня популярна українська співачка Оля Полякова зібрала повний зал прихильників у київському Палаці спорту. Подивитися на грандіозне шоу "Королева ночі" зібралося майже 10 тисяч осіб.

Під час концерту артистка вразила публіку неймовірно яскравими і ефектними нарядами, які регулярно змінювала.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото-колаж з усіма образами, влаштувавши опитування серед передплатників - яке ж її вбрання їм сподобалося найбільше.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"Улюблені, вибираємо самий ефектний образ на шоу #КОРОЛЕВАНОЧИ! По-моєму, вийшли розкішними всі: королеви диско, чарівного лісу, королева космосу, королева сонця та інші. Кожен з них був продуманий до дрібниць моїми феями: @bublikanna, MÜ production, @brightandshinystore, @mariaproskurovskaya. А вам який сподобався найбільше?" - поцікавилася Суперблондинка.

Скріншот поста (instagram.com/polyakovamusic)

Зазначимо, що за задумом режисера шоу Германа Ненова нових образів співачки було одинадцять. Кожен з них розкривав особливу грань Олі.

Фото: шоу "Королева ночі (Володимир Бугаєнко/прес-служба Олі Полякової)

Полякова постала перед глядачами у ролі Попелюшки в блискучій кареті в оточенні дзеркальних коней (для створення цієї сцени використовували 12 тисяч дзеркальних деталей), вдячної Дочки і відданої Мами, Космічної королеви, Лісової Мавки, наївної закоханої і коханки, що розкаюється, і, звичайно ж, улюбленої мільйонами безжурної Суперблондинки, змушує багатотисячні зали танцювати і співати її пісні.

Фото: шоу "Королева ночі (instagram.com/polyakovamusic)

Масштабна корона, що нагадує корабель прибульців, більше 680-ти світлових приладів, лазерні установки, три значних екрану і світлові портали створили фантастичну картину, яка вже стала рекордною в Україні.

До речі, фанати, артисти, знаменитості ділилися своїм захватом від шоу Олі Полякової "Королева ночі" в соціальних мережах.

Раніше ми писали про те, що Оля Полякова зробила гучну заяву про президентство.

До цього Полякова програла парі і роздяглася на шоу Танці з зірками.

Відео: РБК-Україна