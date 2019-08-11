"Копія тата": молодша дочка Лілії Ребрик здивувала неймовірною схожістю з батьком

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія Ребрик опублікувала у соцмережі миле фото молодшої дочки на тлі сімейного портрета

Лілія Ребрик показала фото своєї молодшої дочки і розчулила своїх шанувальників сімейним знімком. В кадрі стоїть молодша донька телеведучої Поліна на тлі сімейного портрета. Фото теледіва опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Також Лілія поділилася особистою історією про те, коли вони дізналися, що у них буде Поліна.

"Хм ... а де ж я на цьому фото? - думає Поля. Коли ти виростеш, донька, ми розповімо тобі, що ти у мами в животику на цьому фото, що це перша наша фотосесія вчотирьох. Про те, що #насбудечетверо ми дізналися в день народження Діани, 30 серпня. І перша, кому ми сказали це була Діана. Ви не уявляєте, як Діана це тримала в секреті, як їй подобалося бути в змові з батьками ... Так що Діана сміливо говорить, що це її подарунок на день народження. Ось такі дивні збіги обставин бувають ...", - зворушливо підписала фото Лілія.

Фото: Донька Лілія Ребрик Поліна (instagram.com/liliia.rebrik)

Передплатники теледіви розчулились сімейною фотографією і прокоментували знімок. Також багато шанувальників Ребрик відзначають, що малятко Поля дуже схожа на батька, вона просто його копія.

Ви - неймовірні. Я захоплююся вашою родиною! Щастя вам!

Полінка - копія тата. Така кумедна дівчинка.

Безмежного щастя вашій родині!

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

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