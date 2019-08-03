Очей не відвести: чарівна Лілія Ребрик підкорила яскравим літнім образом

Ведуча показала ефектний образ для телеефіру
Лілію Ребрик можна по праву назвати однією з найбільш стильних телеведучих України. Ведуча ранкового шоу "Ранок з Україною" кожен ефір захоплює і вражає стильними і ефектними образами, які підкреслюють її струнку фігуру та красу. На нових фото в своєму Instagram артистка продемонструвала неймовірно барвистий літній наряд.
Лілія позувала у вільному помаранчевому сарафані довжини міді з оборкою районі грудей і оригінальними приспущеними рукавами. Вона доповнила стильний образ срібним поясом, який підкреслив її тонку талію, а також туфлями і сережками того ж відтінку.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Гарних вихідних!!! Діліться, які плани?)" - поцікавилася позитивна ведуча у підписників.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Ребрик також показала спільні кадри зі своїми співведучими - до речі, це був перший ефір в оновленому складі. Разом з Лілею і Григорієм Герман в ефірі програми тепер будуть будити українців Анатолій Анатоліч і Марія Мельник.
Фото: Лілія Ребрик з співведучими (instagram.com/liliia.rebrik)
Фолловери по достоїнству оцінили яскравий лук знаменитості і залишили багато захоплених відгуків.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, Лілія Ребрик вразила акробатикою в гамаку під час відпочинку на дачі.
Раніше чарівна Лілія Ребрик захопила ефектною фотосесією в полі, примірявши вінок з трав і квітів.
Також Лілія Ребрик в оригінальному платті показала спекотні танці з чоловіком на весіллі родички.