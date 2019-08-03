Очей не відвести: чарівна Лілія Ребрик підкорила яскравим літнім образом

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча показала ефектний образ для телеефіру

Лілію Ребрик можна по праву назвати однією з найбільш стильних телеведучих України. Ведуча ранкового шоу "Ранок з Україною" кожен ефір захоплює і вражає стильними і ефектними образами, які підкреслюють її струнку фігуру та красу. На нових фото в своєму Instagram артистка продемонструвала неймовірно барвистий літній наряд.

Лілія позувала у вільному помаранчевому сарафані довжини міді з оборкою районі грудей і оригінальними приспущеними рукавами. Вона доповнила стильний образ срібним поясом, який підкреслив її тонку талію, а також туфлями і сережками того ж відтінку.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Гарних вихідних!!! Діліться, які плани?)" - поцікавилася позитивна ведуча у підписників.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик також показала спільні кадри зі своїми співведучими - до речі, це був перший ефір в оновленому складі. Разом з Лілею і Григорієм Герман в ефірі програми тепер будуть будити українців Анатолій Анатоліч і Марія Мельник.

Фото: Лілія Ребрик з співведучими (instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловери по достоїнству оцінили яскравий лук знаменитості і залишили багато захоплених відгуків.

Очей не відвести!

Плаття чудово, як і сама Ліля

Дуже прекрасний образ, Вам яскраві кольори дуже йдуть

Яка красуня

Платячко супер, вам дуже пасує

Лілічка Ві гарнезна, а плани повісті діток в цирк сьогодні, завтра шашли

Яка гарна і сукня пасує )))))на вихідні хочеться побільше сонця ,залишився останній місяць літа ,бажаю всім цей місяць провести ,енергійно і з близькими людьми

Ви дуже красива

Красуня ти наша

І Вам,Ліля, добрих вихідних!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик вразила акробатикою в гамаку під час відпочинку на дачі.

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