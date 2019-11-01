Копія мами: Лілія Ребрик показала "дико красиву" дочку в образі для Хеллоуїна

Фото: Лілія Ребрик з дочкою (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча зводила дитину в дитячий салон

Лілія Ребрик - щаслива мама двох чарівних донечок і з задоволенням ділиться в мережі милими сімейними моментами. Старша дівчинка Діана вже вчиться в школі, а крім того, встигла дебютувати в серіалі і серйозно займається танцями - що й не дивно, адже її тато професійний танцюрист і хореограф Андрій Дикий. В честь свята Хелловін зіркова мама привела дитину в дитячий салон, де її яскраво змінили. Результатом ведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото Діана відображена, коли сидить у кріслі перукаря і дивиться перед собою. Частину довгих пасм дівчинки пофарбували у фіолетовий колір і зробили об'ємні "візерунки" з волосся на маківці. Крім того, дитині зробили "дорослий" макіяж з акцентом на яскраво виділені очі.

Обидві Ребрик залишилися надзвичайно задоволені таким образом Діани - телезірка зізналася, що ледве забрала доньку з салону.

Фото: Лілія Ребрик показала старшу доньку Діану (instagram.com/liliia.rebrik)

"Моя Дико красива, або страшенно красива Діася до party готова. За створення образу дякую салону. Діані настільки сподобалося в салоні - що не хотіла йти. Увійшла у смак. Ледве умовила зупинитися. Хоча інколи дітям необхідно дозволяти втілювати в реальність найсміливіші їхні ідеї))). Як Ваші діти, люблять перевтілюватися?" - поділилася Лілія.

Підписники прийшли в захват від ефектного лука дівчинки і обсипали її компліментами, зазначивши також, що на цьому фото Діана просто копія своєї зіркової мами.

Боже,яка лялечка!

Красуня! У красивих батьків-красиві дітки

Дуууууже гарно

Така лапуля!!!! як матусю гарна !!!!

Неймовірно страшенна крутишка

Мамина красуня

Дуже круто! Я відразу і не впізнала

Дуже красива, принцеса

Яка красуня!!!!))) Копія мама!!!

Дуже красива дівчинка

Дуже красива дівчинка, як мама! Здоров'я їй і творчих успіхів Справжня принцеса

Модель

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, що Лілія Ребрик підкорила ефектним образом у вечірній сукні по фігурі.