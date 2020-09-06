Копія матусі: Потап з колишньою дружиною зворушливо привітали сина з днем народження

Потап і Ірина Горова з сином Андрієм (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Фанати відзначили, що хлопчик дуже схожий на маму

Український репер Потап вже давно розлучився зі своєю першою дружиною Іриною Горовою і зараз у шлюбі з Настею Каменських, проте він зміг зберегти з колишньою хороші дружні відносини. Пару пов'язує спільний син Андрій, який народився у 2006 році, а також загальний бізнес. Артист часто бачиться з спадкоємцем і показує фото з ним в соцмережах.

6 вересня у хлопчика був день народження - Андрію виповнилося 12 років. Зіркові батьки на честь цієї події зворушливо привітали його в своїх акаунтах, поділившись щасливими спільними фото.

Потап часто проводить час із сином Андрієм (Фото: instagram.com/realpotap)

"Мій хлопчик, будь щасливий і неси радість людям, вони так цього потребують ))) ти класний, відкритий, не дрейфиш висловити свою думку і радий, що мій син - мій друг!! Люблю тебе! Тато", - душевно написав Потап.

До речі, на фото з батьками Андрій в одному і тому ж одязі - ймовірно, репер прийшов до них додому відсвяткувати день народження сина.

"Моє кошеня, мій хлопчик, я так тебе люблю так сильно бажаю щастя, нехай все у тебе буде добре, легко, з задоволенням і натхненням. Ти такий дорослий і розважливий, і в цей же момент зовсім маленький і беззахисний) обожнюю тебе. НВ my son", - побажала мама Ірина Горова.

Ірина Горова з сином Андрієм дуже схожі зовні (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Шанувальники поспішили приєднатися до привітань і теплих побажань Андрію, а так само зазначили, що він просто копія своєї мами.

Які красиві

З іменинником всю вашу велику і прекрасну сім'ю .

Копія матусі!!! Ви круті!!!!

Вітаю. Ну,вже копія мама

З Днем Народження Сина Вас, шановний Олексію Андрійовичу!!! Здоров'я міцного, кохання справжнього, і величезного щастя!!!

Який хлопчик класнючий! Здоров'я тобі!Іди напролом до своєї мети Вітаю!

Класний пацан,на маму схожий, тепер з Настюхой дівчинку і буде міс всесвіт

Татів бродяга, Мамин симпатяга

Дуже гарний хлопчик

З днем народженням Такий крутезный і симпотный хлопчисько

Скріншот коментарів

Раніше Потап з сином вразили мережу своїм фірмовим привітанням.

Також ми писали, що Каменських зачарувала щастям в Туреччині з Потапом і підкорила пляжним фотосетом.