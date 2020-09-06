Копія матусі: Потап з колишньою дружиною зворушливо привітали сина з днем народження

Фанати відзначили, що хлопчик дуже схожий на маму
Український репер Потап вже давно розлучився зі своєю першою дружиною Іриною Горовою і зараз у шлюбі з Настею Каменських, проте він зміг зберегти з колишньою хороші дружні відносини. Пару пов'язує спільний син Андрій, який народився у 2006 році, а також загальний бізнес. Артист часто бачиться з спадкоємцем і показує фото з ним в соцмережах.
6 вересня у хлопчика був день народження - Андрію виповнилося 12 років. Зіркові батьки на честь цієї події зворушливо привітали його в своїх акаунтах, поділившись щасливими спільними фото.
Потап часто проводить час із сином Андрієм (Фото: instagram.com/realpotap)
"Мій хлопчик, будь щасливий і неси радість людям, вони так цього потребують ))) ти класний, відкритий, не дрейфиш висловити свою думку і радий, що мій син - мій друг!! Люблю тебе! Тато", - душевно написав Потап.
До речі, на фото з батьками Андрій в одному і тому ж одязі - ймовірно, репер прийшов до них додому відсвяткувати день народження сина.
"Моє кошеня, мій хлопчик, я так тебе люблю так сильно бажаю щастя, нехай все у тебе буде добре, легко, з задоволенням і натхненням. Ти такий дорослий і розважливий, і в цей же момент зовсім маленький і беззахисний) обожнюю тебе. НВ my son", - побажала мама Ірина Горова.
Ірина Горова з сином Андрієм дуже схожі зовні (фото: instagram.com/gorovaya_irina)
Шанувальники поспішили приєднатися до привітань і теплих побажань Андрію, а так само зазначили, що він просто копія своєї мами.
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Раніше Потап з сином вразили мережу своїм фірмовим привітанням.
Також ми писали, що Каменських зачарувала щастям в Туреччині з Потапом і підкорила пляжним фотосетом.