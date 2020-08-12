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Ось це синхронність! Потап з сином вразили мережу своїм фірмовим привітанням

Середа 12 серпня 2020 10:39
Ось це синхронність! Потап з сином вразили мережу своїм фірмовим привітанням
Потап із сином Андрієм (Фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Lite

Репер і його син позували в спортивній формі

Потап зізнається, що не балує сина Андрія, як раніше, а знайшов до хлопця особливий підхід – він заохочує його досягнення у навчанні і намагається поводити спільне дозвілля з хлопчиком активно і з користю. Так, репер і його спадкоємець із задоволенням діляться фото і відеозвітами, знятими під час їх зустрічей і щоразу дивують шанувальників артиста. В цей раз Потап і Андрій показали фірмове вітання, яке вразило мережу.

Репер і його син наділи спортивну форму для гри в баскетбол, шорти і майки з номерами і написами (зокрема, у Андрія –NBA, а у його зіркового тата - MIAMI з номером 3). Вони показали синхронну і злагоджену низку однакових рухів під час привітання.

"Привітання з моїм сином", - підписав англійською ролик репер.

Потап з сином Андрієм потішили фірмовим привітанням (Фото: instagram.com/realpotap)

Відео однією з перших оцінила Настя Каменських, залишивши смайли. Шанувальники репера також не залишилися осторонь і прокоментували ролик.

  • Крутяк
  • Залипательно
  • Такі хороші
  • Клас
  • Красунчики
  • Це так мило!
  • Оце синхронність
  • Татів син
  • Команда Потапенко, ви однозначно красунчики

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Потап здивував шанувальників фото з двійнятами. Він зображений в компанії колег по гурту MOZGI – дядею Вадею і Олексієм Завгороднім (Позитивом).

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