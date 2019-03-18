"Копія мама": Потап показав змужнілого сина

Шанувальники відзначили неймовірну схожість хлопчика зі своєю мамою

Популярний український продюсер і репер Потап, який нещодавно здивував появою в стильному образі, нечасто ділиться знімками свого сина Андрія, якого йому народила колишня дружина Ірина Горова. Вони залишилися в добрих стосунках і хлопчик регулярно бачиться з батьком.

Нещодавно Андрію виповнилося 10 років, а його зоряний тато вирішив показати фанам, як той підріс, і поділився новими фото на своїй сторінці в Instagram.

На знімках зображений хлопчик у сірій вітровці, жовтій толстовці і кепці в тон.

Фото: (Instagram.com/realpotap)

На деяких кадрах він дивиться прямо в камеру, а на інших сидить на сходах і грає в телефон.

"Син", - лаконічно підписав публікацію гордий батько Потап.

Фото: (Instagram.com/realpotap)

Підписники судді шоу Голос країни 9 відзначили, що Андрій помітно підріс і зростає красунчиком, а також, що він - копія своєї мами.

"Не на маму схожий, її очі"

"Мені здається, що більше на маму схожий)"

"Красунчик"

На маму схожий)"

"Такий вже великий бачила його ще шестирічним....Красунчик!"

"Це ваш син так виріс вже?)"

"Схожий сам на себе класний хлопчисько"

"Андрюха ти прикольний!"

"Милашка"

"Такий крутий МІХ мами і тата"

"Славний малий!!!"

"Малої вже все рулить"

"Копія мама"

"Красавчик!!! весь в маму. Майбутній серцеїд!!!"

Раніше Потап потішив шанувальників сміливої провокацією, показавши оригінальний знімок з рушником.

Ми також писали, що екс-дружина Потапа з донькою захопили мережу фото в купальниках.