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"Копія мама": Потап показав змужнілого сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.03.2019 - 17:26
"Копія мама": Потап показав змужнілого сина
Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

Шанувальники відзначили неймовірну схожість хлопчика зі своєю мамою

Популярний український продюсер і репер Потап, який нещодавно здивував появою в стильному образі, нечасто ділиться знімками свого сина Андрія, якого йому народила колишня дружина Ірина Горова. Вони залишилися в добрих стосунках і хлопчик регулярно бачиться з батьком.

Нещодавно Андрію виповнилося 10 років, а його зоряний тато вирішив показати фанам, як той підріс, і поділився новими фото на своїй сторінці в Instagram.

На знімках зображений хлопчик у сірій вітровці, жовтій толстовці і кепці в тон.

&quot;Копія мама&quot;: Потап показав змужнілого сина

Фото: (Instagram.com/realpotap)

На деяких кадрах він дивиться прямо в камеру, а на інших сидить на сходах і грає в телефон.

"Син", - лаконічно підписав публікацію гордий батько Потап.

 

Фото: (Instagram.com/realpotap)

Підписники судді шоу Голос країни 9 відзначили, що Андрій помітно підріс і зростає красунчиком, а також, що він - копія своєї мами.

  • "Не на маму схожий, її очі"
  • "Мені здається, що більше на маму схожий)"
  • "Красунчик"
  • На маму схожий)"
  • "Такий вже великий бачила його ще шестирічним....Красунчик!"
  • "Це ваш син так виріс вже?)"
  • "Схожий сам на себе класний хлопчисько"
  • "Андрюха ти прикольний!"
  • "Милашка"
  • "Такий крутий МІХ мами і тата"
  • "Славний малий!!!"
  • "Малої вже все рулить"
  • "Копія мама"
  • "Красавчик!!! весь в маму. Майбутній серцеїд!!!"

Раніше Потап потішив шанувальників сміливої провокацією, показавши оригінальний знімок з рушником.

Ми також писали, що екс-дружина Потапа з донькою захопили мережу фото в купальниках.

 

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