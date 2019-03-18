"Копія мама": Потап показав змужнілого сина

Шанувальники відзначили неймовірну схожість хлопчика зі своєю мамою
Популярний український продюсер і репер Потап, який нещодавно здивував появою в стильному образі, нечасто ділиться знімками свого сина Андрія, якого йому народила колишня дружина Ірина Горова. Вони залишилися в добрих стосунках і хлопчик регулярно бачиться з батьком.
Нещодавно Андрію виповнилося 10 років, а його зоряний тато вирішив показати фанам, як той підріс, і поділився новими фото на своїй сторінці в Instagram.
На знімках зображений хлопчик у сірій вітровці, жовтій толстовці і кепці в тон.
Фото: (Instagram.com/realpotap)
На деяких кадрах він дивиться прямо в камеру, а на інших сидить на сходах і грає в телефон.
"Син", - лаконічно підписав публікацію гордий батько Потап.
Фото: (Instagram.com/realpotap)
Підписники судді шоу Голос країни 9 відзначили, що Андрій помітно підріс і зростає красунчиком, а також, що він - копія своєї мами.
Раніше Потап потішив шанувальників сміливої провокацією, показавши оригінальний знімок з рушником.
Ми також писали, що екс-дружина Потапа з донькою захопили мережу фото в купальниках.