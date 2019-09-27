"Цукерочка!" Тіна Кароль у ультракороткій сукні звела з розуму хвилюючими вигинами

Тіна Кароль підкорює ефектними вбраннями, які останнім часом стають все більш грайливими і відвертими. Нові образи повністю відповідають внутрішньому стану поп-діви, яка повідомила, що вона вже знову "хоче розцвісти". Сміливі і кокетливі аутфіти і пікантні луки артистці дуже до лиця – вони підкреслюють її хвилюючі вигини і апетитні форми. На новому знімку Тіна підкорила появою в рожевій атласній сукні-міні, що ідеально підкреслила її фігуру.

Пікантне вбрання на тонких бретелях від українського бренду одягу CULTNKD в точності повтоює її виточену фігуру. Вартість сукні складає 350 доларів.

Фотограф відобразив поп-діву зі сторони спини – вона грайливо обернувся через плече. Розкішна копиця волосся частково впала на обличчя, розкидалася по плечах. Легкий макіяж в ніжних рожевих тонах став завершальним штрихом образу Тіни.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальникам явно припав до душі яскравий знімок співачки. Вони з захопленням відгукувалися про її зовнішньому вигляді, не упускаючи з виду не єдиної деталі.

Лялечка!

Неперевершена

Дуже шикарна і сексуальна

Тіна, ви цукерочка

Найпрекрасніша, найкрасивіша і дивовижно чарівна дівчина

Яке свіже, яскраве, грайливе фото, я в захваті, фігура просто вогонь

Ух, яка красуня!

Ну шикарна

Нереальна

Це бомба

Несподівано круто

Струнка!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль блиснула стрункими ніжками в сукні з відвертим розрізом.

Раніше Тіна Кароль вразила перевтіленням в короткометражці "Колишні", де зіграла головну жіночу роль.