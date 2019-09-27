ru
ua

"Цукерочка!" Тіна Кароль у ультракороткій сукні звела з розуму хвилюючими вигинами

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Співачка вибрала пікантне вбрання від українського бренду

Тіна Кароль підкорює ефектними вбраннями, які останнім часом стають все більш грайливими і відвертими. Нові образи повністю відповідають внутрішньому стану поп-діви, яка повідомила, що вона вже знову "хоче розцвісти". Сміливі і кокетливі аутфіти і пікантні луки артистці дуже до лиця – вони підкреслюють її хвилюючі вигини і апетитні форми. На новому знімку Тіна підкорила появою в рожевій атласній сукні-міні, що ідеально підкреслила її фігуру.

Пікантне вбрання на тонких бретелях від українського бренду одягу CULTNKD в точності повтоює її виточену фігуру. Вартість сукні складає 350 доларів.

Фотограф відобразив поп-діву зі сторони спини – вона грайливо обернувся через плече. Розкішна копиця волосся частково впала на обличчя, розкидалася по плечах. Легкий макіяж в ніжних рожевих тонах став завершальним штрихом образу Тіни.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальникам явно припав до душі яскравий знімок співачки. Вони з захопленням відгукувалися про її зовнішньому вигляді, не упускаючи з виду не єдиної деталі.

  • Лялечка!
  • Неперевершена
  • Дуже шикарна і сексуальна
  • Тіна, ви цукерочка
  • Найпрекрасніша, найкрасивіша і дивовижно чарівна дівчина
  • Яке свіже, яскраве, грайливе фото, я в захваті, фігура просто вогонь
  • Ух, яка красуня!
  • Ну шикарна
  • Нереальна
  • Це бомба
  • Несподівано круто
  • Струнка!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль блиснула стрункими ніжками в сукні з відвертим розрізом.

Раніше Тіна Кароль вразила перевтіленням в короткометражці "Колишні", де зіграла головну жіночу роль.

Сама досконалість: Олена Зеленська захопила стильним чорно-білим вбранням Як завжди прекрасна: Олена Зеленська підкорює Америку стильними нарядами в світлих тонах
Читати всі новини