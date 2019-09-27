"Конфетка!" Тина Кароль в ультракоротком платье свела с ума волнительными изгибами

Тина Кароль покоряет эффектными нарядами, которые в последнее время становятся все более игривыми и откровенными. Новые образы полностью соответствуют внутреннему состоянию поп-дивы, которая сообщила, что она уже снова "хочет расцвести". Смелые и кокетливые аутфиты и пикантные луки артистке очень к лицу – они подчеркивают ее волнительные изгибы и аппетитные формы. На новом снимке Тина покорила появлением в розовом атласном платье-мини, идеально подчеркнувшем ее фигуру.

Пикантный наряд на тонких бретелях от украинского бренда одежды CULTNKD в точности повторяет ее точеную фигуру. Стоимость платья составляет 350 долларов.

Фотограф запечатлел поп-диву со стороны спины – она игриво обернулась через плечо. Роскошная копна волос частично упала на лицо, разметалась по плечам. Легкий макияж в нежных розовых тонах стал завершающим штрихом образа Тины.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонникам явно пришелся по душе красочный снимок певицы. Они с восторгом отзывались о ее внешнем виде, не упуская из вида не единой детали.

Куколка!

Неперевершена

Слишком шикарная и сексуальная

Тина, вы конфетка

Самая прекрасная, самая красивая и изумительно очаровательная девушка

Какое свежее, яркое, игривое фото, я в восторге, фигура просто огонь

Ух, какая красотка!

Ну шикарна

Нереальна

Это бомба

Неожиданно круто

Стройняшка!

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль сверкнула стройными ножками в платье с откровенным разрезом.

Ранее Тина Кароль впечатлила перевоплощением в короткометражке "Бывшие", где сыграла главную женскую роль.