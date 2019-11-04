ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Комусь не сподобалося": Влад Яма розповів, як поплатився за різке суддівство

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.11.2019 - 16:43
"Комусь не сподобалося": Влад Яма розповів, як поплатився за різке суддівство
Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Суддя Танців з зірками 2019 зізнався, що сталося з його авто

Влад Яма не проти побалувати сім'ю вишуканими стравами власного приготування – хореограф і суддя Танців з зірками 2019 зізнався, що його коронними стравами є стейк і креветки на вогні. Він розповів у програмі "Прокинься з Ектором" на каналі СТБ, як повів свою майбутню дружину на побачення в ресторан, де витратив майже всі гроші. Також Влад поділився неприємною історією, яка трапилася з ним у минулому році, коли він також був членом журі самого танцювального проекту країни.

Так, Ектор зазначив, що Влад завжди звик робити чесні і прямолінійні зауваження зірковим учасникам.

"У минулому сезоні мені машину облили зеленкою. За правду, мабуть. Комусь, я так думаю, не сподобалося, що сказали про нього або про його чи її кумира", - припустив Яма.

&quot;Комусь не сподобалося&quot;: Влад Яма розповів, як поплатився за різке суддівство

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

"А це не могли бути фани Лесі Нікітюк? Я знаю, що у вас був конфлікт у прямому ефірі через твій вердикт..." - підлив масла у вогонь Ектор.

"Я не думаю. Я не знаю, може хтось впав, розбив коліно, мастив його, зачепився і розлив зеленку. І там опинилася поруч моя машина. Так, збіг", - відшуткувався хореограф.

&quot;Комусь не сподобалося&quot;: Влад Яма розповів, як поплатився за різке суддівство

Фото: Влад Яма і Леся Нікітюк (instagram.com/vladyama_official)

Раніше Влад Яма розповів, як відбулося його перше знайомство і поцілунок з майбутньою обраницею Ліліаною. Доленосна зустріч сталася на дні народження хореографа в одному з київських клубів.

Крім того, Влад Яма вийшов у світ з красунею-дружиною Ліліаною. Дівчина вбралася в ефектне плаття з шкіряним корсетом і легкою фатиновою спідницею.

Палітра емоцій: Регіна Тодоренко вразила пластикою на Танцях з зірками 2019 (відео) "Чекаю і люблю": щаслива Могилевська раптово зізналася в почуттях на Танцях з зірками 2019
Новини України Влад ЯмаТанцы со звездами
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся