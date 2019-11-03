"З моєю красунею": Влад Яма захопив стильним виходом у світ з дружиною

Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/vladyama_official)

Дружина хореографа приміряла ефектний наряд з шкіряним корсетом

Влад Яма намагається не надто виставляти напоказ своє особисте життя - хореограф і суддя шоу Танці з зірками досить довго приховував навіть факт свого одруження, та й про народження сина розповів тільки через два роки після події. До речі, обличчя хлопчика вони досі не показують. Зате танцюрист нещодавно розговорився про те, як відбулося їх з коханою дружиною Ліліаною знайомство - він тоді навіть подумав, що ця красуня занадто гарна для нього! Зараз вони щасливі у шлюбі і з задоволенням бувають на світських заходах.

Влад поділився у своєму Instagram-акаунті новим знімком з дружиною, зробленому в одному з київських ресторанів. Для виходу в світ пара вибрала стильні і ефектні вбрання - Яма був у білому костюмі з чорною сорочкою, а Ліліана - в чорному шкіряному корсеті з відвертим декольте, який доповнила спідницею-плісе в підлогу пудрового кольору.

"З моєю красунею", - прокоментував знімок хореограф і супроводив його сердечком.

Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/vladyama_official)

Підписники погодилися з Владом, що дружина у нього справді красуня, і залишили їх парі безліч теплих відгуків.

Які ви красиві

- Гарна пара!!

Дійсно красуня!

Не просто красуня, КОРОЛЕВА!!!!

Дуже красиві

Гарне Фото.

Ви класні та дуже красиві

Що б так все життя і не інакше

Які гарні, просто бомба

Владік, ви чудова пара, бережіть одне одного, щастя, взаєморозуміння, любові і сімейного благополуччя

Дуже і дуже красиві

Шикарна

Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, раніше Влад Яма зворушив визнанням у річницю весілля. Влад і Ліля вже п'ять років є законним подружжям, і хореограф сподівається, що їм вдасться пронести своє почуття через все життя.