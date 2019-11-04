"Кому-то не понравилось": Влад Яма рассказал, как поплатился за резкое судейство

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Судья Танцев со звездами 2019 признался, что произошло с его авто

Влад Яма не прочь побаловать семью изысками собственного приготовления – хореограф и судья Танцев со звездами 2019 признался, что его коронными блюдами являются стейк и креветки на огне. Он рассказала в программе "Прокинься з Ектором" на канале СТБ, как повел свою будущую жену на свидание в ресторан, где потратил почти все деньги. Также Влад поделился неприятной историей, которая случилась с ним в прошлом году, когда он также был членом жюри самого танцевального проекта страны.

Так, Эктор отметил, что Влад всегда привык делать честные и прямолинейные замечания звездным участникам.

"В прошлом сезоне мне машину зеленкой облили. За правду, наверное. Кому-то, я так думаю, не понравилось, что сказали о нем или о его или ее кумире", - предположил Яма.

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

"А это не могли быть фаны Леси Никитюк? Я знаю, что у вас был конфликт в прямом эфире из-за твоего вердикта…" - подлил масла в огонь Эктор.

"Я не думаю. Я не знаю, может кто-то упал, разбил колено, мазал его, зацепился и разлил зеленку. И там оказалась рядом моя машина. Так, совпадение", - парировал хореограф.

Фото: Влад Яма и Леся Никитюк (instagram.com/vladyama_official)

Ранее Влад Яма рассказал, как состоялось его первое знакомство и поцелуй с будущей избранницей Лилианой. Судьбоносная встреча произошла на дне рождения хореографа в одном из киевских клубов.

Кроме того, Влад Яма вышел в свет с красавицей-женой Лилианой. Девушка облачилась в эффектное платье с кожаным корсетом и легкой фатиновой юбкой.