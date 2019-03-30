Кокетлива Каменських в міні-сукні спокусила відвертим образом

Співачка підкреслила апетитні форми пікантним нарядом
Настя Каменських любить радувати і дивувати своїх шанувальників відвертими фото і відео. Так, днями співачка представила гарячий кліп на ремікс свого гучного хіта Peligroso, який вона виконала спільно із зіркою латиноамериканської музики De La Ghetto, але вирішила, що цього буде мало, і поділилася в своєму Instagram ще й відвертим фото.
Відзначимо, що в результаті обробки в якомусь додатку на знімку є цікаві візуальні ефекти. Настя ж позує біля дзеркала в чорній міні-сукні на бретельках з глибоким декольте. При цьому вона кокетливо знімає з плеча одну з бретелек. Доповнюють образ чорні колготки, масивна прикраса-чокер і висока зачіска.
Каменських ніяк не підписала публікацію, лише супроводила її смайликом у вигляді диявола - можливо, натякаючи, яка вона гаряча дияволиця.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Шанувальники поспішили залишити безліч захоплених коментарів улюбленій артистці.
Нагадаємо, що Настя Каменських знялася в новому молодіжному серіалі "Хостел" і зіграла саму себе.
Раніше Настя Каменських захопила мережу своїм вокалом наживо, показавши діапазон голосових можливостей.