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Кокетлива Каменських в міні-сукні спокусила відвертим образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.03.2019 - 10:56
Кокетлива Каменських в міні-сукні спокусила відвертим образом
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка підкреслила апетитні форми пікантним нарядом

Настя Каменських любить радувати і дивувати своїх шанувальників відвертими фото і відео. Так, днями співачка представила гарячий кліп на ремікс свого гучного хіта Peligroso, який вона виконала спільно із зіркою латиноамериканської музики De La Ghetto, але вирішила, що цього буде мало, і поділилася в своєму Instagram ще й відвертим фото.

Відзначимо, що в результаті обробки в якомусь додатку на знімку є цікаві візуальні ефекти. Настя ж позує біля дзеркала в чорній міні-сукні на бретельках з глибоким декольте. При цьому вона кокетливо знімає з плеча одну з бретелек. Доповнюють образ чорні колготки, масивна прикраса-чокер і висока зачіска.

Каменських ніяк не підписала публікацію, лише супроводила її смайликом у вигляді диявола - можливо, натякаючи, яка вона гаряча дияволиця.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники поспішили залишити безліч захоплених коментарів улюбленій артистці.

  • "Найкраща"
  • "Красуня"
  • "kamenskux краща"
  • "Красуня ви принадність"
  • "Сексі"
  • "Спочатку подумала, що це Кім))"
  • "Вау"
  • "Нереально крута"
  • "Ви неперевершено красиві. Удачі Вам"
  • "Вогонь"
  • "Прекрасна Настя"
  • "Моя богиня"

Нагадаємо, що Настя Каменських знялася в новому молодіжному серіалі "Хостел" і зіграла саму себе.

Раніше Настя Каменських захопила мережу своїм вокалом наживо, показавши діапазон голосових можливостей.

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