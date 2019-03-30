Кокетлива Каменських в міні-сукні спокусила відвертим образом

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка підкреслила апетитні форми пікантним нарядом

Настя Каменських любить радувати і дивувати своїх шанувальників відвертими фото і відео. Так, днями співачка представила гарячий кліп на ремікс свого гучного хіта Peligroso, який вона виконала спільно із зіркою латиноамериканської музики De La Ghetto, але вирішила, що цього буде мало, і поділилася в своєму Instagram ще й відвертим фото.

Відзначимо, що в результаті обробки в якомусь додатку на знімку є цікаві візуальні ефекти. Настя ж позує біля дзеркала в чорній міні-сукні на бретельках з глибоким декольте. При цьому вона кокетливо знімає з плеча одну з бретелек. Доповнюють образ чорні колготки, масивна прикраса-чокер і висока зачіска.

Каменських ніяк не підписала публікацію, лише супроводила її смайликом у вигляді диявола - можливо, натякаючи, яка вона гаряча дияволиця.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники поспішили залишити безліч захоплених коментарів улюбленій артистці.

"Найкраща"

"Красуня"

"kamenskux краща"

"Красуня ви принадність"

"Сексі"

"Спочатку подумала, що це Кім))"

"Вау"

"Нереально крута"

"Ви неперевершено красиві. Удачі Вам"

"Вогонь"

"Прекрасна Настя"

"Моя богиня"

Нагадаємо, що Настя Каменських знялася в новому молодіжному серіалі "Хостел" і зіграла саму себе.

Раніше Настя Каменських захопила мережу своїм вокалом наживо, показавши діапазон голосових можливостей.