На кого схожа? Дружина Ступки вперше показала обличчя дочки

Дворічне маля росте справжньою красунею
Відомий український актор Дмитро Ступка і телеведуча Поліна Логунова стали батьками два роки тому, однак весь цей час воліли приховувати від громадськості обличчя своєї дочки Богдани. Бізнес-леді публікувала фото з малятком, однак вони були зроблені зі спини або збоку. До речі, Поліна раніше зізналася, що, на її думку, діти не повинні бути "тепличними", та поділилася думками про виховання. І ось настав час, коли батьки вирішили показати свій скарб.
На своїй сторінці в Instagram Логунова опублікувала відео, на якому зображена разом з Богданою - мама з донькою знялися в рекламі ресторану.
"Я вітаю мою найбільшу, безумовну любов і мій всесвіт з дебютом", - підписала відео дружина Ступки.
Відео: Поліна Логунова з дочкою Богданою (instagram.com/polinalogunova)
Також зіркова пара завела дочйі окрему сторінку в Instagram, де вже з'явилося кілька фото дівчинки.
Фото: Богдана - дочка Дмитра Ступки і Поліни Логунової (instagram.com/bogdana_stupka)
Шанувальники нарешті змогли добре роздивитися обличчя дівчинки і тут же почали висловлювати свою думку, на кого вона схожа більше - тата чи маму. Більшість вважає, що все ж на тата.
Скріншот коментарів (instagram.com/bogdana_stupka)
Зазначимо, що Ступка і Логунова одружилися в 2016 році, а в квітні 2017 року з'явилася на світ їх донька Богдана.
Нагадаємо, дружина Ступки Поліна Логунова спокусила ідеальними формами в бікіні на відпочинку в Домінікані.
Раніше Поліна Логунова розповіла, звідки можна черпати мотивацію і натхнення.