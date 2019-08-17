На кого схожа? Дружина Ступки вперше показала обличчя дочки

Фото: Поліна Логунова і Дмитро Ступка (instagram.com/polinalogunova)

Дворічне маля росте справжньою красунею

Відомий український актор Дмитро Ступка і телеведуча Поліна Логунова стали батьками два роки тому, однак весь цей час воліли приховувати від громадськості обличчя своєї дочки Богдани. Бізнес-леді публікувала фото з малятком, однак вони були зроблені зі спини або збоку. До речі, Поліна раніше зізналася, що, на її думку, діти не повинні бути "тепличними", та поділилася думками про виховання. І ось настав час, коли батьки вирішили показати свій скарб.

На своїй сторінці в Instagram Логунова опублікувала відео, на якому зображена разом з Богданою - мама з донькою знялися в рекламі ресторану.

"Я вітаю мою найбільшу, безумовну любов і мій всесвіт з дебютом", - підписала відео дружина Ступки.

Відео: Поліна Логунова з дочкою Богданою (instagram.com/polinalogunova)

Також зіркова пара завела дочйі окрему сторінку в Instagram, де вже з'явилося кілька фото дівчинки.

Фото: Богдана - дочка Дмитра Ступки і Поліни Логунової (instagram.com/bogdana_stupka)

Шанувальники нарешті змогли добре роздивитися обличчя дівчинки і тут же почали висловлювати свою думку, на кого вона схожа більше - тата чи маму. Більшість вважає, що все ж на тата.

Ваш всесвіт просто красуня

Дуже кайф, Поліна! Бодя милашка

Не важливо на кого схожа, головне щоб була щасливою ;-) очі - океани

Дівчинки, ви красуні)Бодя копія мама

Дві красуні

Яка миленька бусинка

Яка вона солодка цукерка

На папу 100%

Солодка....татова принцеса

Красуня

Гарненька, на маму схожа

Як на тата схожа!!

Лялька

Скріншот коментарів (instagram.com/bogdana_stupka)

Зазначимо, що Ступка і Логунова одружилися в 2016 році, а в квітні 2017 року з'явилася на світ їх донька Богдана.

Фото: Поліна Логунова з донькою (instagram.com/polinalogunova)

Нагадаємо, дружина Ступки Поліна Логунова спокусила ідеальними формами в бікіні на відпочинку в Домінікані.

Раніше Поліна Логунова розповіла, звідки можна черпати мотивацію і натхнення.