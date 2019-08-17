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На кого схожа? Дружина Ступки вперше показала обличчя дочки

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.08.2019 - 16:21
На кого схожа? Дружина Ступки вперше показала обличчя дочки
Фото: Поліна Логунова і Дмитро Ступка (instagram.com/polinalogunova)

Дворічне маля росте справжньою красунею

Відомий український актор Дмитро Ступка і телеведуча Поліна Логунова стали батьками два роки тому, однак весь цей час воліли приховувати від громадськості обличчя своєї дочки Богдани. Бізнес-леді публікувала фото з малятком, однак вони були зроблені зі спини або збоку. До речі, Поліна раніше зізналася, що, на її думку, діти не повинні бути "тепличними", та поділилася думками про виховання. І ось настав час, коли батьки вирішили показати свій скарб.

На своїй сторінці в Instagram Логунова опублікувала відео, на якому зображена разом з Богданою - мама з донькою знялися в рекламі ресторану.

"Я вітаю мою найбільшу, безумовну любов і мій всесвіт з дебютом", - підписала відео дружина Ступки.

Відео: Поліна Логунова з дочкою Богданою (instagram.com/polinalogunova)

Також зіркова пара завела дочйі окрему сторінку в Instagram, де вже з'явилося кілька фото дівчинки.

На кого схожа? Дружина Ступки вперше показала обличчя дочкиНа кого схожа? Дружина Ступки вперше показала обличчя дочкиНа кого схожа? Дружина Ступки вперше показала обличчя дочки

Фото: Богдана - дочка Дмитра Ступки і Поліни Логунової (instagram.com/bogdana_stupka)

Шанувальники нарешті змогли добре роздивитися обличчя дівчинки і тут же почали висловлювати свою думку, на кого вона схожа більше - тата чи маму. Більшість вважає, що все ж на тата.

  • Ваш всесвіт просто красуня
  • Дуже кайф, Поліна! Бодя милашка
  • Не важливо на кого схожа, головне щоб була щасливою ;-) очі - океани
  • Дівчинки, ви красуні)Бодя копія мама
  • Дві красуні
  • Яка миленька бусинка
  • Яка вона солодка цукерка
  • На папу 100%
  • Солодка....татова принцеса
  • Красуня
  • Гарненька, на маму схожа
  • Як на тата схожа!!
  • Лялька

На кого схожа? Дружина Ступки вперше показала обличчя дочки

Скріншот коментарів (instagram.com/bogdana_stupka)

Зазначимо, що Ступка і Логунова одружилися в 2016 році, а в квітні 2017 року з'явилася на світ їх донька Богдана.

На кого схожа? Дружина Ступки вперше показала обличчя дочкиФото: Поліна Логунова з донькою (instagram.com/polinalogunova)

Нагадаємо, дружина Ступки Поліна Логунова спокусила ідеальними формами в бікіні на відпочинку в Домінікані.

Раніше Поліна Логунова розповіла, звідки можна черпати мотивацію і натхнення.

"Ви - кайф": дружина Ступки спокусила ідеальними формами в бікіні "Балдію від неї": Тоня Матвієнко зачарувала милим відео з донькою
Новини України Поліна ЛогуноваДмитро Ступкадочь
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