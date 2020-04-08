На кого схожий? Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала нові фото сина від Джейсона Стетхема

Роузі Хантінгтон-Уайтлі і Джек (фото: instagram.com/nikki_makeup)

Турботлива мама вчить готувати льодяники

Роузі Хантінгтон-Уайтлі ніколи не приховувала вагітність, а також свою дитину. Тим не менше, і показувати його повністю не поспішає. Так, на жодному фото Джек не з'явився анфас. Але поступово, по мірі дорослішання сина, британська ікона стилю стає більш відвертою. Кілька годин тому на її сторінці в Instagram з'явилася галерея нових фото. Турботлива мама готує для сина корисні льодяники. А вірніше, судячи з фото, він сам їх готує!

Джек готує улюблений десер (фото: instagram.com/rosiehw)

Кілька знімків можуть стати відмінним фото-уроком, як приготувати ласощі для дитини в умовах карантину, не виходячи з дому. Рецепт знаменита модель додала тут же, і він досить простий: «Кілька жмень замороженої полуниці, ананас або будь-які заморожені фрукти, трохи кокосової води або мигдального молока. Помістіть суміш у кухонний комбайн, залийте в контейнер, охолодіть, насолоджуйтеся!». Судячи з задоволеного личка малюка, цукерки виходять дуже смачними.

Шанувальники, зрозуміло, більше уваги приділили синові популярної моделі і голлівудського актора Джейсона Стетхема. «Це так мило», «Він так підріс», «Час летить, він такий великий», – не можуть зупинитися послідовувачф зірки. Багато хто відзначив, що Джек росте дуже здібним, раз може легко повторити рецепт.

Роузі розважає малюка як може (фото: instagram.com/rosiehw)

Також Роузі продемонструвала світу, що читає і попросила рекомендації від шанувальників. Як видн, модель встигає займатися бізнесом, знімати відео, готувати, занимься вихованням дитини, а також читати.

Нагадаємо, кілька днів тому Роузі розповіла, як проводить карантин. За словами моделі, вони з Джейсоном і Джеком здорові, і це найголовніше. Модель намагається влаштовувати тренування, щоб підтримувати тіло в тонусі, а також не пропускати процедури по догляду за шкірою і волоссям (які робить, зрозуміло, сама). Також молода мама не перестає вигадувати все нові гри для свого 2-річного сина, якому в кінці червня виповниться три роки.