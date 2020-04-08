На кого похож? Роузи Хантингтон-Уайтли показала новые фото подросшего сына от Джейсона Стетхэма

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джек (фото: instagram.com/nikki_makeup)

Заботливая мама учит готовить леденцы

Роузи Хантингтон-Уайтли никогда не скрывала беременность, а также своего ребенка. Тем не менее, и показывать его полностью не спешит. Так, ни на одном фото Джек не появился анфас. Но постепенно, по мере взросления сына, британская икона стиля становится более откровенной. Несколько часов назад на ее странице в Instagram появилась галерея новых фото. Заботливая мама готовит для сына полезные леденцы. А вернее, судя по фото, он сам их готовит!

Джек готовит любимый десер (фото: instagram.com/rosiehw)

Несколько снимком могут стать отличным фото-уроком, как приготовить лакомство для ребенка в условиях карантина, не выходя из дома. Рецепт знаменитая модель добавила тут же, и он весьма прост: «Несколько горстей замороженной клубники, ананас или любые замороженные фрукты, немного кокосовой воды или миндального молока. Поместите смесь в кухонный комбайн, залейте в контейнер, охладите, наслаждайтесь!». Судя по довольному личику малыша, конфеты получаются очень вкусными.

Поклонники, разумеется, больше внимания уделили сыну популярной модели и голливудского актера Джейсона Стетхэма. «Это так мило», «Он так подрос», «Время летит, он такой большой», – не могут остановиться подписчики звезды. Многие отметили, что Джек растет очень способным, раз может легко повторить рецепт.

Роузи развлекает малыша как может (фото: instagram.com/rosiehw)

Также Роузи продемонстрировала миру, что читает и попросила рекомендации от поклонников. По всей видимости, модель успевает заниматься бизнесом, снимать видео, готовить, занимься воспитанием ребенка, а также читать.

Напомним, несколько дней назад Роузи рассказала, как проводит карантин. По словам модели, они с Джейсоном и Джеком здоровы, и это самое главное. Модель старается устраивать тренировки, чтобы поддерживать тело в тонусе, а также не пропускать процедуры по уходу за кожей и волосами (которые делает, разумеется, сама). Также молодая мама не перестает придумывать все новые игры для своего 2-летнего сына, которому в конце июня исполнится уже три года.