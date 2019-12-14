"Коли все псується": Остапчук з колишньою дружиною влаштували публічні розбірки в мережі

Володимир Остапчук та Олена Войченко (Фото: instagram.com/olenavoychenko)

Олена Войченко емоційно відреагувала на пост екс-чоловіка

Колишня дружина популярного українського телеведучого Володимира Остапчука Олена Войченко, після того, як у жовтні цього року розлучилася з чоловіком, твердить в інтерв'ю ЗМІ, що щаслива.

Однак її не залишив байдужою філософський пост Остапчука в Instagram, де він задумався про своє оточення і правильності прийнятих рішень.

"Іноді ти повинен побігти, щоб побачити, хто побіжить за тобою. Іноді ти повинен говорити м'якше, щоб побачити, хто насправді прислухається до тебе. Іноді ти повинен зробити крок назад, щоб побачити, хто ще стоїть на твоєму боці. Іноді ти повинен робити неправильні рішення, щоб подивитися, хто з тобою, коли все валиться..." - написав у мережі він.

Володимир Остапчук (Фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

У свою чергу Войченко відповіла:

"Іноді ти біжиш за кимось, кожен раз, коли він біжить. Іноді ти прислухаєшся, кожен раз, коли він мовчить. Іноді ти стоїш на стороні зрадника кожен раз, коли він знову і знову зраджує, іноді ти прощаєш неправильні рішення і раз за разом будуєш те, що зруйнував. Іноді ти стоїш на його боці настільки довго, що стаєш не просто порожнім місцем, а перешкодою... Іноді він не бачить нічого крім "Я".

Скріншот: instagram.com/vova_ostapchuk

Однак пізніше цей коментар був видалений.

Нагадаємо, раніше Остапчука застукали за поцілунками з учасницею Танців з зірками.

Зазначимо, що учасник Танців з зірками 2019 Володимир Остапчук нещодавно подав на розлучення з дружиною Оленою Войченко після 15 років відносин (з них 12 - в офіційному шлюбі). Пізніше з'явилося і підтвердження розставання з боку телеведучого.