"Когда глазу хорошо до слез": Маша Ефросинина рассказала о роскошном отдыхе в Мексике

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая объяснила, в чем для нее заключается роскошь

Маша Ефросинина вместе с мужем Тимуром Хромаевым м 15-летней дочерью Наной сбежала из холодного Киева в жаркую Мексику, где семейство наслаждается экзотическим отдыхом в экологическом заповеднике Майкоба. Конечно, не обходится и без горячих пляжных снимков - телеведущая уже успела похвастаться своей точеной фигурой, позируя на берегу океана в эффектном цветастом купальнике. А в новой публикации она показала красочные кадры, сделанные в их отеле.

Так, Маша поделилась фото, на котором она в цельном черном купальнике и солнцезащитных очках позирует в их личном бассейне - на его дне даже сделали надпись "Домик Маши и Наны"!

Фото: Маша Ефросинина на отдыхе в Мексике (instagram.com/mashaefrosinina)

Кроме того, ведущая показала интерьер их номера, вкусную еду и напитки, которые им предоставили прямо там, а также живописную территорию отеля.

Фото: Маша Ефросинина на отдыхе в Мексике (instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина объяснила, в чем для нее заключается понятие роскошного отдыха - а этот отпуск получился именно таким

"У каждого своё понимание роскоши. Для кого-то вензеля на золотых унитазах, для кого-то аскетичные домики в безлюдных местах... Кто-то восторженно фоткает лебедей из полотенец с цветком под хвостом, кто-то местную необъяснимую эклектику. У всего абсолютно есть право на жизнь... Для меня роскошь - когда глазу хорошо до слёз: от уюта в интерьере, маленьких предметов, способных открывать новые миры, не подхалимажного, но при этом блестящего сервиса, и возможности побыть в одиночестве наедине с природой... ! И до невообразимо вкусной, но полезной еды! Когда захотите такой роскоши, вам в Маякобу. Espero a volver !! Me gusto muchissumo mi casita de Masha", - поделилась звезда.

Фото: Маша Ефросинина на отдыхе в Мексике (instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики Марии благодарят ее за искренность и откровенность, а также восхищаются красочными моментами ее отпуска и желают насладиться им по полной.

Прекрасное место для отдыха

Красота

Маша Молодец так держать

Супер! Наблюдаю за Вами уже давно, но эта поездка меня вдохновила больше всего)))

Машенька! Спасибо, что у нас есть возможность созерцать такую красоту! И, не только ...

Прям как в сказке! Продумано все до мелочей!

Вы шикарны

Состояние-медитация

Как круто, и приятно конечно!

Первый раз вижу такое приветствие в бассейне! Очень круто!А эти мастер классы с едой ... мне срочно надо в Мексику!

Такая красота!испасибо,ичто показываете частичку личной жизни. Нана красивая!

Прям душа поёт! Очень красиво, приятного отдыха!

Я теж люблю таку розкіш. В житті найрозкішніше це почуватись що ти живеш життям своєї мрії завжди

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина в вышитом платье удивила откровениями на отдыхе в Мексике. Ведущая и ее дочь Нана решились попробовать экзотически блюда и напитки, которые произвели на нее незабываемое впечатление.