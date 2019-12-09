Ключ від серця: Тіна Кароль і Дан Балан обмінялися подарунками й заінтригували продовженням відносин

Дан Балан і Тіна Кароль (фото: 1+1)

10-й сезон проекту Голос країни стартує вже 19 січня

Під час зйомок "Ночі суперхітів" ведучі святкового концерту – Руслан Сенічкін та Людмила Барбір – розсекретили імена перших зіркових тренерів ювілейного десятого сезону "Голос країни". Ними стали співачка Тіна Кароль і Дан Балан, які раніше зробили відверте зізнання про свій роман. Зазначимо, що Кароль перемагала у вокальному проекті чотири рази, а Дан Балан - торішній тренер-переможець.

Прихильників дуже порадувала новина, адже за розвитком їхніх стосунків під час "Голосу країни-9" слідкувала вся країна, і зіркам неодноразово приписували роман. Раніше співачка жартома казала, що своїми компліментами та подарунками Dan Balan намагається її обеззброїти, як суперницю, але харизматичний артист не відступав й продовжував завойовувати серце артистки. Під час одного ефіру він подарував їй маленьку м’ягку іграшку кенгуру і назвав Тіну Кароль своїм "Кенгурушем", який відтоді став символом їхній відносин.

Під час концерту "Ніч суперхітів" зірки за святковим столом приєдналися до гарної традиції обміну один із одним подарунками. Так, Dan Balan вирішив натякнути Тіні Кароль на продовження їхньої історії та початок вокального проекту, знову подарувавши їй маленького іграшкового кенгуру.

"В наших відносинах є особливий символ, це "кенгуруш". Він виник на "Голосі країни". Цим подарунком я хочу нам побажати, щоб ми в новому році нарешті знайшли з тобою те, що так давно шукали", - сказав Dan Balan, а ведучі додали, що це було найромантичніше побажання.

Дан Балан (фото: 1+1)

У свою чергу, Тіна Кароль теж підготувала для співака сюрприз. Вона презентувала йому маленьку коробочку, на кшталт тих, у яких дарують ювелірні прикраси. Співак пожартував і сказав, що він згоден, вирішивши, що всередині каблучка, яка символізує якусь пропозицію. Втім у коробочці була прикраса у вигляді ключика.

"Можливо це ключ від серця Тіни, тоді я на нього довго чекав. Це багато що значить для мене", - прокоментував подарунок Dan Balan.

Тіна Кароль (фото: 1+1)

Приємним сюрпризом також стала інформація про дату прем’єри проекту. Так, телеглядачі каналу "1+1" побачать перші випуски Голосу країни-10 вже 19 січня.

Імена інших тренерів поки тримаються в секреті, але продюсери інтригують

Імена інших тренерів поки що тримаються в секреті, але продюсери інтригують змінами, адже ювілейний сезон обіцяє бути особливо потужним. "Голос країни-10" стане головною битвою епохи за найкращих вокалістів. Хто приєднається до нового тренерського складу, стане відомо вже скоро.

Нагадаємо, відкриті кастинги проходили по всій Україні і зовсім скоро розпочнуться зйомки сліпих прослуховувань.