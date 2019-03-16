Такі класні: Горбунов показав "смачний" ранок з Осадчою

Сімейство ситно поснідало в аеропорту Мюнхена
Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов, который недавно похвастался фото с обворожительной Тиной Кароль, показал, как выглядит их утро с не менее звездной супругой Катей Осадчей. На своей странице в Instagram он разместил снимок с женой, сделанный в аэропорту Мюнхена.
На фото семейство завтракает - при этом Юрий отдал предпочтение яичнице с колбасками и бокалу пива, а на столике у Кати можно заметить лишь апельсиновый сок. К слову, ведущая запечатлена без грамма косметики на лице.
"Гутен Морген", - лаконично подписал публикацию Горбунов.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Многие подписчики шоумена тут же обратили внимание, что супруги сидят за разными столиками и задались вопросом, отчего же так. Другие же желают Юрию и Кате приятного аппетита и хорошего полета, а также отмечают, что ведущий пьет пиво с самого утра.
Напомним, Катя Осадчая вышла в свет в оригинальном наряде. Звезда программы "Светская жизнь" отправилась на презентацию первой свадебной коллекции дизайнера Андре Тана в эффектном образе с головным убором от украинского бренда.
Ранее Катя Осадчая восхитила роскошным образом в оригинальном платье на сцене шоу "Голос країни 9".