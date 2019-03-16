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Такі класні: Горбунов показав "смачний" ранок з Осадчою


Сімейство ситно поснідало в аеропорту Мюнхена

Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов, который недавно похвастался фото с обворожительной Тиной Кароль, показал, как выглядит их утро с не менее звездной супругой Катей Осадчей. На своей странице в Instagram он разместил снимок с женой, сделанный в аэропорту Мюнхена.

На фото семейство завтракает - при этом Юрий отдал предпочтение яичнице с колбасками и бокалу пива, а на столике у Кати можно заметить лишь апельсиновый сок. К слову, ведущая запечатлена без грамма косметики на лице.

"Гутен Морген", - лаконично подписал публикацию Горбунов.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Многие подписчики шоумена тут же обратили внимание, что супруги сидят за разными столиками и задались вопросом, отчего же так. Другие же желают Юрию и Кате приятного аппетита и хорошего полета, а также отмечают, что ведущий пьет пиво с самого утра.

  • "Крутецьке фото";
  • "Смачного)";
  • "Как вы похожи!! Судьба - быть вместе! Хорошего полета";
  • "Нормас утро";
  • "Юра комплексний сніданок, а Катя тільки сік, фігуру береже";
  • "Які ви классні, любо глянути";
  • "Хорошее у вас утро";
  • "Чому ви сидите за окремими столами??";
  • "Та такий нормальний собі гутен морген, з пивком";
  • "Катя ви така класна коли без макiяжу i без капелюшкiв";
  • "Катруся, як дівчинка! Гарна пара";
  • "Вот интересно, а почему за разными столами?"

Напомним, Катя Осадчая вышла в свет в оригинальном наряде. Звезда программы "Светская жизнь" отправилась на презентацию первой свадебной коллекции дизайнера Андре Тана в эффектном образе с головным убором от украинского бренда.

Ранее Катя Осадчая восхитила роскошным образом в оригинальном платье на сцене шоу "Голос країни 9".

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