Такі класні: Горбунов показав "смачний" ранок з Осадчою

Сімейство ситно поснідало в аеропорту Мюнхена

Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов, который недавно похвастался фото с обворожительной Тиной Кароль, показал, как выглядит их утро с не менее звездной супругой Катей Осадчей. На своей странице в Instagram он разместил снимок с женой, сделанный в аэропорту Мюнхена.

На фото семейство завтракает - при этом Юрий отдал предпочтение яичнице с колбасками и бокалу пива, а на столике у Кати можно заметить лишь апельсиновый сок. К слову, ведущая запечатлена без грамма косметики на лице.

"Гутен Морген", - лаконично подписал публикацию Горбунов.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Многие подписчики шоумена тут же обратили внимание, что супруги сидят за разными столиками и задались вопросом, отчего же так. Другие же желают Юрию и Кате приятного аппетита и хорошего полета, а также отмечают, что ведущий пьет пиво с самого утра.

"Крутецьке фото";

"Смачного)";

"Как вы похожи!! Судьба - быть вместе! Хорошего полета";

"Нормас утро";

"Юра комплексний сніданок, а Катя тільки сік, фігуру береже";

"Які ви классні, любо глянути";

"Хорошее у вас утро";

"Чому ви сидите за окремими столами??";

"Та такий нормальний собі гутен морген, з пивком";

"Катя ви така класна коли без макiяжу i без капелюшкiв";

"Катруся, як дівчинка! Гарна пара";

"Вот интересно, а почему за разными столами?"

Напомним, Катя Осадчая вышла в свет в оригинальном наряде. Звезда программы "Светская жизнь" отправилась на презентацию первой свадебной коллекции дизайнера Андре Тана в эффектном образе с головным убором от украинского бренда.

Ранее Катя Осадчая восхитила роскошным образом в оригинальном платье на сцене шоу "Голос країни 9".