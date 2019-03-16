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Такі класні: Горбунов показав "смачний" ранок з Осадчою

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.03.2019 - 15:52
Такі класні: Горбунов показав "смачний" ранок з Осадчою
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Сімейство ситно поснідало в аеропорту Мюнхена

Відомий український телеведучий Юрій Горбунов, який нещодавно похвалився фото з чарівною Тіною Кароль, показав, як виглядає їх ранок з не менш зоряною дружиною Катею Осадчою. На своїй сторінці в Instagram він розмістив знімок з дружиною, зроблений в аеропорту Мюнхена.

На фото сімейство снідає - при цьому Юрій віддав перевагу яєчні з ковбасками і келиху пива, а на столику біля Каті можна помітити лише апельсиновий сік. До слова, ведуча зображена без грама косметики на обличчі.

"Гутен Морген", - лаконічно підписав публікацію Горбунов.

Такі класні: Горбунов показав &quot;смачний&quot; ранок з Осадчою

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Багато підписників шоумена тут же звернули увагу, що подружжя сидять за різними столиками і задалися питанням, чому ж так. Інші ж бажають Юрію і Каті приємного апетиту і гарного польоту, а також відзначають, що ведучий п'є пиво з самого ранку.

  • "Крутецьке фото";
  • "Смачного)";
  • "Як ви схожі!! Доля - бути разом! Гарного польоту";
  • "Нормас ранок";
  • "Юра комплексний сніданок, а Катя тільки сік, фігуру береже";
  • "Які ви классні, любо глянути";
  • "Гарний у вас ранок";
  • "Чому ви сидите за окремими столами??";
  • "Та такий собі нормальний гутен морген, з пивком";
  • "Катя ві така класна коли без макіяжу i без капелюшків";
  • "Катруся, як дівчинка! Гарна пара";
  • "От цікаво, а чому за різними столами?"

Нагадаємо, Катя Осадча вийшла в світ в оригінальному вбранні. Зірка програми "Світське життя" вирушила на презентацію першої весільної колекції дизайнера Андре Тана в ефектному образі з головним убором від українського бренду.

Раніше Катя Осадча захопила розкішним образом в оригінальній сукні на сцені шоу "Голос країни 9".

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