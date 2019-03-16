Такі класні: Горбунов показав "смачний" ранок з Осадчою

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Сімейство ситно поснідало в аеропорту Мюнхена

Відомий український телеведучий Юрій Горбунов, який нещодавно похвалився фото з чарівною Тіною Кароль, показав, як виглядає їх ранок з не менш зоряною дружиною Катею Осадчою. На своїй сторінці в Instagram він розмістив знімок з дружиною, зроблений в аеропорту Мюнхена.

На фото сімейство снідає - при цьому Юрій віддав перевагу яєчні з ковбасками і келиху пива, а на столику біля Каті можна помітити лише апельсиновий сік. До слова, ведуча зображена без грама косметики на обличчі.

"Гутен Морген", - лаконічно підписав публікацію Горбунов.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Багато підписників шоумена тут же звернули увагу, що подружжя сидять за різними столиками і задалися питанням, чому ж так. Інші ж бажають Юрію і Каті приємного апетиту і гарного польоту, а також відзначають, що ведучий п'є пиво з самого ранку.

"Крутецьке фото";

"Смачного)";

"Як ви схожі!! Доля - бути разом! Гарного польоту";

"Нормас ранок";

"Юра комплексний сніданок, а Катя тільки сік, фігуру береже";

"Які ви классні, любо глянути";

"Гарний у вас ранок";

"Чому ви сидите за окремими столами??";

"Та такий собі нормальний гутен морген, з пивком";

"Катя ві така класна коли без макіяжу i без капелюшків";

"Катруся, як дівчинка! Гарна пара";

"От цікаво, а чому за різними столами?"

Нагадаємо, Катя Осадча вийшла в світ в оригінальному вбранні. Зірка програми "Світське життя" вирушила на презентацію першої весільної колекції дизайнера Андре Тана в ефектному образі з головним убором від українського бренду.

Раніше Катя Осадча захопила розкішним образом в оригінальній сукні на сцені шоу "Голос країни 9".