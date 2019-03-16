Такі класні: Горбунов показав "смачний" ранок з Осадчою

Сімейство ситно поснідало в аеропорту Мюнхена
Відомий український телеведучий Юрій Горбунов, який нещодавно похвалився фото з чарівною Тіною Кароль, показав, як виглядає їх ранок з не менш зоряною дружиною Катею Осадчою. На своїй сторінці в Instagram він розмістив знімок з дружиною, зроблений в аеропорту Мюнхена.
На фото сімейство снідає - при цьому Юрій віддав перевагу яєчні з ковбасками і келиху пива, а на столику біля Каті можна помітити лише апельсиновий сік. До слова, ведуча зображена без грама косметики на обличчі.
"Гутен Морген", - лаконічно підписав публікацію Горбунов.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Багато підписників шоумена тут же звернули увагу, що подружжя сидять за різними столиками і задалися питанням, чому ж так. Інші ж бажають Юрію і Каті приємного апетиту і гарного польоту, а також відзначають, що ведучий п'є пиво з самого ранку.
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