Як у Кім: спокуслива Настя Каменських ефектно потрясла сідницями на камеру

Настя Каменських продовжує підкорювати багатомільйонну армію шанувальників відвертістю своїх сценічних костюмів. Відзначимо, що останнім часом Настя дотримується одного стилю. На концертах вона виступає в спокусливому чорному боді з пов'язкою сумочкою, в чорних колготках і в ботфортах. При цьому образ доповнюють: бахрома, паєтки, різні блискітки і баска. А нещодавно Каменських трохи оновила свій образ. Зробила його співачка ще більш відвертим. Приміром, особливу увагу глядачів притягує зона декольте виконавиця. На Насті бачимо чорний ліфчик, декорований також блискіток. Крім того, верхня частина образу являє собою чорну напівпрозору тканину.

Всі деталі свого екстравагантного способу Настя показала вчора, 9 липня під час старту масштабного музичного фестивалю в Києві Atlas Weekend 2019. Зазначимо, що вчора гості фестивалю могли пройти на його територію безкоштовно. Саме в цей день на сцені виступала Настя Каменських. Перш ніж вийти на сцену Настя записала кілька пікантних відео зі своєї гримерки.

Так, Настя милується собою перед дзеркалом. На ній – писаний вище сценічний костм з безліччю декоративних вставок бузкового кольору. Крім того, на цей раз Каменських вирішила доповнити образ прозорими пластиковими очками.

Інтенсивний макіяж зроблений з акцентом на пишні матові губи. Зачіска – звичні дрібні кучері. Відповідне відео було опубліковано в twitter-блозі MyGlamWish.

Однак ще більш пікантне відео зняла найближча подруга Насті - Аня Андрійчук-Завгородня, дизайнер і дружина соліста групи «Час і Скло» Олексій Завгороднього (Позитив). Дівчина не змогла пропустити виступ своєї подруги і також поїхала з Настею на фестиваль.

На опублікованому відео Настя ефектно трясе попкою на камеру. Бачимо, що позаду її костю також декорований дрібними металевими ланцюжками бузкового кольору різної довжини.

до Речі, в такому вбранні Настя з'явилася ще в понеділок, 8 липня. Нагадаємо, що співачка розігрівала публіку перед виступом у столичному Дфорце спорту відомого латиноамериканського співака MALUMA. Співачка тоді зробила фото на пам'ять з виконавцем, який ніжно пригорнув її.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських вразила ефектним чином на шоу Х-Фактор. Співачка сяяла в розкішних блюках-кльош.

до Речі, до цього Настя Каменських захопила екстремальних вирізом і розкішним бюстом на зйомках Х-фактора.