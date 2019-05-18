Кім Кардашьян розсекретила ім'я четвертої дитини і показала перше фото малюка

Світська діва знову дала дитині незвичайне ім'я
Тиждень тому - 10 травня - американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян та її чоловік, репер Каньє Уест вчетверте стали батьками. За допомогою сурогатної матері у ні народився син. Зоряна пара була присутня при його народженні, після чого поділилася своєю радістю з усім світом. А тепер Кім нарешті показала малюка, а також розкрила, яке ж ім'я вони для нього вибрали.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімок новонародженого хлопчика, який спить у ліжечку.
"Псалм (Psalm) Уест", - лаконічно підписала 38-річна Кардашьян публікацію.
Зазначимо, що Кім і Каньє любителі давати своїм дітям незвичайні імена.
Вони одружилися в 2014 році. В 2013 році у пари народилася дочка Норт, в 2015-му — син Сейнт, потім в 2018 році ще одна дочка Чикаго і через рік на світ з'явився Псалм.
Двох старших Кім народила самостійно, після чого лікарі заборонили їй вагітніти ще через загрозу для життя. Тому молодших дітей виносили сурогатні матері.
До речі, відразу після народження Псалма зірка заявила, що малюк як дві краплі води схожий на її доньку і сестру Чикаго.
Раніше Кім Кардашьян захопила мережу зворушливим фото з доньками Чикаго і Норт.
До речі, Кім Кардашьян зворушила ніжними весільними фото, які опублікувала в день п'ятої річниці шлюбу з Каньє Вестом.