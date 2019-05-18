Кім Кардашьян розсекретила ім'я четвертої дитини і показала перше фото малюка

Кім Кардашьян з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Світська діва знову дала дитині незвичайне ім'я

Тиждень тому - 10 травня - американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян та її чоловік, репер Каньє Уест вчетверте стали батьками. За допомогою сурогатної матері у ні народився син. Зоряна пара була присутня при його народженні, після чого поділилася своєю радістю з усім світом. А тепер Кім нарешті показала малюка, а також розкрила, яке ж ім'я вони для нього вибрали.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімок новонародженого хлопчика, який спить у ліжечку.

"Псалм (Psalm) Уест", - лаконічно підписала 38-річна Кардашьян публікацію.

Фото: син Кім Кардашян і Каньє Уеста Псалом (instagram.com/KimKardashian)

Зазначимо, що Кім і Каньє любителі давати своїм дітям незвичайні імена.

Вони одружилися в 2014 році. В 2013 році у пари народилася дочка Норт, в 2015-му — син Сейнт, потім в 2018 році ще одна дочка Чикаго і через рік на світ з'явився Псалм.

Двох старших Кім народила самостійно, після чого лікарі заборонили їй вагітніти ще через загрозу для життя. Тому молодших дітей виносили сурогатні матері.

Фото: Кім Кардашьян з доньками (instagram.com/KimKardashian)

До речі, відразу після народження Псалма зірка заявила, що малюк як дві краплі води схожий на її доньку і сестру Чикаго.

Раніше Кім Кардашьян захопила мережу зворушливим фото з доньками Чикаго і Норт.

До речі, Кім Кардашьян зворушила ніжними весільними фото, які опублікувала в день п'ятої річниці шлюбу з Каньє Вестом.