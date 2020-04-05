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Кейт Міддлтон і принц Вільям "розриваються" між навчанням дітей і своїми обов'язками під час домашньої ізоляції

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.04.2020 - 20:51
Кейт Міддлтон і принц Вільям "розриваються" між навчанням дітей і своїми обов'язками під час домашньої ізоляції
Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогам Кембриджським доводиться і за дітьми слідкувати, і вирішувати суспільні завдання

В деякому сенсі пандемія коронавіруса COVID-19 згладила соціальні відмінності в суспільстві. Хоча знаменитості і члени королівської сім'ї мають більше ресурсів і можливостей, вони також, як і інші люди, були змушені вигадувати заняття для своїх дітей під час вільного часу. Принц Вільям і герцогиня Кейт Міддлтон також повною мірою відчули обмеження, що накладаються карантином, як і весь інший світ. Після офіційної зустрічі з працівниками Національної Служби охорони Здоров'я Великобританії, королівська сім'я відправилася на карантин у свій приватний будинок, який знаходиться в графстві Норфолк.

Троє дітей монаршої пари: принц Джордж (6 років), принцеса Шарлотта (4 роки) і молодший принц Луї (2 роки), пристосовуються до нового розпорядку дня, який включає в себе навчання на дому для старших дітей сімейства.

Марія Боррало — няня діточок, дуже допомагає сімейству з вихованням. Вона привчила принца Джорджа і принцесу Шарлотту до суворої дисципліни. Окрім навчання, юні спадкоємці трону мають кілька перерв протягом дня, які дозволяють їм відпочивати, гуляючи на свіжому повітрі.

Кейт Міддлтон і принц Вільям &quot;розриваються&quot; між навчанням дітей і своїми обов'язками під час домашньої ізоляції

Сім'я Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Інсайдер видання US Weekly пояснив: «Будучи людьми, які самі виросли без гаджетів і інтернету, Вільям і Кейт твердо впевнені, що рухливі ігри на свіжому повітрі, які розвивають активну уяву дітей, є найважливішим чинником у їх розвитку. В цьому плані вони дуже традиційна сім'я».

На жаль, через пандемію коронавіруса, діти змушені обмежити прогулянки на свіжому повітрі і зосередитися на своїх обов'язках. Після закриття шкіл, принц Джордж і принцеса Шарлотта навчаються дистанційно.

«З 10-го березня, всі заняття перенесені в онлайн режим і ми попросили батьків ізолювати дітей вдома, щоб вони могли отримати доступ до уроків через наш освітній сайт», — сказав викладач школи, в якій навчаються спадкоємці престолу. «Це забезпечить безперервність навчання, навіть під час карантину».

Кейт Міддлтон і принц Вільям &quot;розриваються&quot; між навчанням дітей і своїми обов'язками під час домашньої ізоляції

Принц Джордж (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Тим не менш, незважаючи на насичену навчальну програму, герцог і герцогиня змушені проводити велику частину дня, допомагаючи принцу Джорджу і принцесі Шарлотті з уроками. Їм також потрібно придумувати цікаві заняття для принца Луї, якому цього місяця виповнюється 2 роки.

«Кейт і Вільям намагаються проводити час зі своїми дітьми, як і інші батьки в їх положенні. Сімейство готує їжу разом з дітьми, читають, вирішують головоломки», — розповіла виданню «Hello!» королівський радник Мішель Таубер.

«Кожен з подружжя робить все всіляке у цій ситуації. І я не впевнена, що вони чимось відрізняються в цьому плані від батьків по всьому світу. Їм доводиться багато про що подбати самостійно. Як і інші сім'ї, герцоги Кембриджські намагаються неухильно виконувати свої робочі обов'язки. І при цьому стежити за навчанням дітей», — підсумувала Мішель.

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