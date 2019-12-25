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Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися милим сімейним знімком до Різдва

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.12.2019 - 12:02
Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися милим сімейним знімком до Різдва
Принц Вільям і Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

У ролі фотографа виступила сама герцогиня Кембриджська

Принц Вільям і Кейт Міддлтон нещодавно взяли участь у записі різдвяної програми популярного кулінарного шоу Мері Беррі, в рамках якої власноруч приготували традиційне британське святкове частування – рулет-безе. А у святвечір 24 грудня знаменита пара привітала усіх з Різдвом і не забула і про подарунок - в честь свята герцоги опублікували новий знімок з сімейного архіву. Чарівний чорно-білий кадр з'явився в їх офіційному акаунті в Instagram.

На фото зображені всі троє дітей подружжя: шестирічний принц Джордж, чотирирічна принцеса Шарлотта і півторарічний принц Луї. В кадрі принц Вільям ніжно цілує молодшого сина, дочка стоїть поруч, поклавши руки на плечі братика, а старший спадкоємець сидить у кріслі.

"Вітаємо з Різдвом! Ми бажаємо нашим підписникам спокійного і щасливого свята!" — йдеться у підписі до світлини.

Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися милим сімейним знімком до Різдва

Принц Вільям з дітьми (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Зазначимо, що Кейт на ній немає, оскільки вона виступила в ролі фотографа. В описі зазначено, що герцогиня Кембриджська зробила цю фотографію у Норфолку раніше в цьому році. Міддлтон вже не в перший раз сама знімає офіційні портрети і фото своєї сім'ї, почавши цю традицію ще у 2015 році.

Передбачається, що зараз Кейт і Вільям разом з дітьми та іншими членами сім'ї вже вирушили в Сандрингем, щоб взяти участь у традиційній різдвяній церковній службі.

До речі, старший син герцогів нещодавно з'явився у милому відео, випущеному королівською родиною - йому було довірено приготування традиційного різдвяного пудингу для благодійних заходів. Принц Джордж старанно працював в компанії тата, дідуся принца Чарльза і прабабусі королеви Єлизавети.

Відео: принци Вільям Чарльз і Джордж і королева Єлизавета (instagram.com/kensingtonroyal)

Нагадаємо, раніше інсайдери повідомили, чому шлюб Кейт Міддлтон і принца Вільяма все ще не розвалився. І знову "всьому провиною" герцогиня Кембриджська зі своїм поступливим характером.

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Новини України Кейт МіддлтонПринц Вільям
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