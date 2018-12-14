Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми знялися для різдвяної листівки

Фото: принц Вільям і Кейт Міддлтон (instagram.com/kensingtonroyal)

На фото зображені всі троє дітей королівської пари

Кенсінгтонський палац поділився новим офіційним знімком Кейт Міддлтон і принца Вільяма з дітьми. Фото було опубліковано в Instagram-акаунті палацу.

На ньому герцог і герцогиня Кембриджські позують на лежачій колоді з дітьми -принцами Джорджем і Луї і принцесою Шарлоттою. Всі вони одягнені в просту повсякденну одяг. Фотографія була зроблена в їх сімейному маєтку Анмер-Хол в графстві Норфолк відомим фотографом Меттом Портеусом.

Цей кадр стане різдвяною листівкою, яку монархи будуть розсилати близьким до Різдва.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

"Попрацювати з герцогом і герцогинею Кембриджською – честь для мене. Зафіксувати моменти веселощів і відпочинку такої неймовірної родини – велика честь", – написав фотограф.

Знімок зроблений ще восени, але і на ньому видно, наскільки підріс молодший син Кейт і Вільяма Луї.

Було опубліковано також і фото принца Гаррі і Меган Маркл. Зазначається, що знімок був зроблений у день їхнього весілля під час прийому у Фрогмор-Хаус. Він також буде використовуватися в якості листівки на Різдво.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон в тіарі принцеси Діани блищала на прийомі в палаці. За кілька тижнів до свята в Букінгемському палаці традиційно проходить дипломатичний прийом за участю членів британської королівської сім'ї.

Раніше ми повідомляли, як святкують Різдво Кейт Міддлтон і принц Вільям. Мама герцогині розповіла, що найбільше чекають цього свята принц Джордж і принцеса Шарлотта. За традицією, батьки Кейт купують відразу кілька ялинок, одну з яких наряджають онуки.

До речі, Меган Маркл показала кругленький животик на церемонії The Fashion Awards 2018.

Відео: РБК-Україна