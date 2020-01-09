Кейт Міддлтон - 38: найцікавіші факти про герцогиню Кембріджську

Топ маловідомих фактів про герцогиню
Кейт Міддлтон - герцогиня з бездоганними манерами, любляча дружина, дбайлива мама, ікона стилю... Такою її звикли бачити мільйони прихильників по всьому світу. Але це ще далеко не всі грані Кейт. На честь 38-річчя знаменитої британської красуні ми зібрали топ-38 маловідомих і дуже цікавих фактів, які повною мірою розкриють цю неординарну особистість.
Кейт Міддлтон відзначає 38-річчя (фото: instagram.com/kensingtonroyal)
- Кейт народилася в простій родині. Її батьки працювали в авіації: мама була стюардесою, а тато - авіадиспетчером.
- Предки по материнській лінії в роду були з робітничого класу, а ось по батьківській лінії біографи зуміли знайти навіть баронетів. Більш того - у матері і батька Кейт знайшовся один дуже далекий загальний родич - король Едуард III.
- Походження герцогині відбилося в її дівочого прізвища. Так, корінь - middle - говорить про те, що предки Кейт з середнього класу. Але батьки, завдяки успішній комерційній діяльності, зуміли розбагатіти і стати upper-middle, "вище середнього". Таким чином, Кейт народилася в далеко не бідній сім'ї.
- Є у Міддлтон родичі, з якими їй довелося припинити спілкування після заміжжя. Так, в їх число потрапили дядько Гері Голдсміт, який відбув тюремне ув'язнення за зберігання наркотиків, а також троюрідна сестра, яка прославилася як стриптизерка Катріна Дарлінг.
- У малятка Кейт було забавне прізвисько - Squeak, тобто Пищалка. Що абсолютно її не бентежило. Так, вона навіть дала одній зі своїх морських свинок таке ж ім'я.
- У школі Кейт славилася старанністю і працьовитістю. Вона обожнювала навчання і спорт, але також була дуже товариською і любила вечірки.
- Головне спортивне досягнення Міддлтон за час навчання - стрибок з жердиною на висоту 1,5 метра.
- У школі Міддлтіон була капітаном збірної з хокею.
- Ще один вид спорту, в якому була успішною Кейт ще з юності - теніс. Зараз вона стала затятою вболівальницею.
- Кейт щодня робить розтяжку і займається йогою.
- Також герцогиня обожнює пробіжки, до яких часом привертає всю сім'ю.
- У герцогині є три практично невидимих шрами на голові. Кажуть, це наслідки все того ж захоплення спортом.
- У дитинстві вона захоплювалася театром. Одна з головних ролей, які вдалося зіграти Кейт Міддлтон - Елізи Дуліттл з "Пігмаліона". Сюжет п'єси дивно переплелася з долею самої герцогині: дівчина з народу потрапляє до палацу.
- Кейт встигла попрацювати - вона займала посаду асистента байера в лондонському музеї Jigsaw.
- У 2011-му році Кейт вийшла заміж за принца Вільяма, але принцесою вона не стала, не маючи королівської крові. Отримати заповітне звання їй вдасться, тільки якщо її чоловік отримає звання принца Уельського. Зараз це титул носить батько Вільяма, принц Чарльз.
Весілля Кейт і принца Вільяма (фото: instagram.com/kensingtonroyal)
- Пропозиції руки і серця від принца їй довелося чекати цілих 9 років. Так, пара познайомилася ще в 2001-му році, а зустрічатися почали в 2003-му. І тільки в 2011-му вони стали чоловіком і дружиною.
- Мама - головний порадник Кейт. Саме вона допомогла свого часу дочки познайомитися з видатним нареченим (а саме - наполягла на навчанні в Сент-Ендрюському університеті). Пізніше вона дала їй масу корисних порад з побудови відносин.
- Весільна сукня герцогині зберігається в Букінгемському палаці. Вона була продемонстрована публіці всього лише раз - в 2011-му році на експозиції, присвяченій весіллю.
- Кейт пішла давньою англійською традицією вдягати в день весілля щось блакитне, вшивши в поділ весільної сукні блакитну стрічку.
- Всупереч відомій традиції кидати букет через плече для незаміжніх подруг, свій Кейт поклала на Могилу Невідомого Солдата в Вестмінстерському абатстві.
- Ласкаві прізвиська, якими називають один одного Кейт і Вільям, стали надбанням громадськості. Так, за запевненням інсайдерів, він називає її «мала», а вона його - Великий Віллі.
- Вийшовши заміж в 29, Кейт вважалася «віковою» нареченою в королівській родині. Тепер це звання по праву перейшло Меган Маркл з її 36-ма роками.
- Кейт - чудова господиня, яка готує на всю сім'ю. Її не раз заставали в супермаркетах з величезними пакетами.
- Коронна страва Кейт - варення з полуниці і слив, а також пироги.
- Кейт намагається збалансовано харчуватися, меню їй розробляє дієтолог.
- Улюблений алкогольний напій Кейт - коктейль Crack Baby, до складу якого входять горілка, брют і сік маракуї.
- На честь Кейт навіть названо заклад в Лондоні. Паб "Герцогиня Кембриджська" знаходиться недалко від лікарні, де Міддлтон народжувала дітей. Цікаво, що раніше він носив назву «Королева Англії».
Вся сім'я в зборі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)
- Фотографія - ще одна пристрасть герцогині. Вона часто робить знімки для королівських соцмереж самостійно.
- Чарівна посмішка Кейт - її візитна картка. І це не подарунок природи, а робота рук фахівця. Французький стоматолог Дідьє Фійон створив так звану «гармонійну асиметрію», яка надає усмішці чарівність і природність.
- Ще одна риса Кейт, яку обожнюють шанувальниці - ніс. Після весілля герцогині в кабінетах пластичних хірургів почався справжній бум - всі хотіли такі ж акуратні точені носики. Хвилю навіть назвали «королівською рінпластікою».
- З чуток, Кейт завжди носить колготки, навіть в спеку. Такому правилу вона навчилася у Карли Бруні, яка була прихильницею невидимих колготок John Lewis - вони ідеально приховували недоліки шкіри і були непомітні з боку.
- Кейт обожнює носити одні й ті ж речі кілька разів.
- Герцогиня часто одягає речі демократичних марок.
- Кейт Міддлтон зуміла потрапити в скандал. Під час відпочинку на півдні Франції знімки напівоголеної герцогині потрапили в три журнали. Герцоги подали в суд як на фотографа, так і на журнали, що їх опублікували.
Не дивитися в кадр і бути веселою - секрет фотогенічністі Кейт (фото: instagram.com/kensingtonroyal)
- Фотогенічність Кейт - ще одна відмітна її риса. Вважається, що секрет її фірмового стилю в тому, що вона майже ніколи не дивиться в кадр, а також стежить за виразом обличчя.
- Кейт обожнює серіали. Кажуть, улюблений у неї - «Абатство Даунтон».
- Міддлтон не приймає подарунки, не погодивши їх з палацом. Кім Кардашьян, яка надіслала якось герцогині туфлі, про це не знала. А тому отримала їх назад.
- За безпеку герцогині завжди відповідають 4 охоронці.