Кейт Міддлтон - 38: найцікавіші факти про герцогиню Кембріджську

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Топ маловідомих фактів про герцогиню

Кейт Міддлтон - герцогиня з бездоганними манерами, любляча дружина, дбайлива мама, ікона стилю... Такою її звикли бачити мільйони прихильників по всьому світу. Але це ще далеко не всі грані Кейт. На честь 38-річчя знаменитої британської красуні ми зібрали топ-38 маловідомих і дуже цікавих фактів, які повною мірою розкриють цю неординарну особистість.

Кейт Міддлтон відзначає 38-річчя (фото: instagram.com/kensingtonroyal)