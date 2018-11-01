ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Кожен рік засмучуюсь": Яна Соломко розповіла, чому не любить Хелловін

Lite » Зірки 01.11.2018 - 09:34
Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)
Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Співачка вважає, що свято асоціюється зі смертю

Популярна співачка Яна Соломко розповіла, чому не любить відзначати Хелловін, стверджуючи, що він може погано позначитися на психіці дитини. Відповідний пост знаменитість опублікувала у Instagram.

"Я люблю свято, але кожен рік засмучуюсь, що таким модним стало свято Хелловін. "Ніч всіх святих" звучить добре, але по факту?! Це свято міцно асоціюється зі смертю, костюми мерців і зомбі... Як це відкладеться в психіці наших дітей? Чому ми так масово не відзначаємо "День вчителя" або "День мами"? Давайте зробимо модними Сімейні свята, свята знання, а не... Як ви вважаєте?", - написала під знімком Яна.

&quot;Кожен рік засмучуюсь&quot;: Яна Соломко розповіла, чому не любить ХелловінФото: (instagram.com/yana.solo)

Шанувальники Яни розділилися в думках, проте більшість, все-таки, підтримали співачку:

"Згодна. Не розумію цього свята";

"Правильно, я теж проти і не розумію як це - радіти нечистій силі!";

"Повністю згодна";

"Підтримую";

&quot;Кожен рік засмучуюсь&quot;: Яна Соломко розповіла, чому не любить Хелловін

Скріншот коментарів: (instagram.com/yana.solo)

Нагадаємо, що Яна Соломко розповіла, що є основоположним чинником у стосунках з дитиною.

Раніше Styler писав, що Яна Соломко випустила чуттєвий кліп на пісню "Мата Харі" під "царським" прізвищем.

Ми повідомляли, що Яна Соломко знялася в чуттєвій фотосесії для колекції "TENDER MORNING".

Відео: Віра Брежнєва: цікаві факти

Новини України Яна Соломкозвезды
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся