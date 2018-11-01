"Кожен рік засмучуюсь": Яна Соломко розповіла, чому не любить Хелловін

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Співачка вважає, що свято асоціюється зі смертю

Популярна співачка Яна Соломко розповіла, чому не любить відзначати Хелловін, стверджуючи, що він може погано позначитися на психіці дитини. Відповідний пост знаменитість опублікувала у Instagram.

"Я люблю свято, але кожен рік засмучуюсь, що таким модним стало свято Хелловін. "Ніч всіх святих" звучить добре, але по факту?! Це свято міцно асоціюється зі смертю, костюми мерців і зомбі... Як це відкладеться в психіці наших дітей? Чому ми так масово не відзначаємо "День вчителя" або "День мами"? Давайте зробимо модними Сімейні свята, свята знання, а не... Як ви вважаєте?", - написала під знімком Яна.

Фото: (instagram.com/yana.solo)

Шанувальники Яни розділилися в думках, проте більшість, все-таки, підтримали співачку:

"Згодна. Не розумію цього свята";

"Правильно, я теж проти і не розумію як це - радіти нечистій силі!";

"Повністю згодна";

"Підтримую";

Скріншот коментарів: (instagram.com/yana.solo)

Нагадаємо, що Яна Соломко розповіла, що є основоположним чинником у стосунках з дитиною.

Раніше Styler писав, що Яна Соломко випустила чуттєвий кліп на пісню "Мата Харі" під "царським" прізвищем.

Ми повідомляли, що Яна Соломко знялася в чуттєвій фотосесії для колекції "TENDER MORNING".

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