Кайлі Дженнер похвалилася пишними формами в спокусливому бікіні і новою зачіскою

Кайлі Дженнер завжди знайде спосіб здивувати шанувальників. В тому числі і зміною зачіски. Так, нещодавно дівчина постала з звичними довгими локонами, потім – з подовженим каре, а тепер і зовсім блондинкою.

Кайлі обожнює експерименти з волоссям (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі опублікувала кілька архівних фото, де вони з маленькою донькою гріються в променях сонця. Дівчина приміряла кислотно-зеленого відтінку купальник, який підкреслив її видатні форми. А Стормі надягла білу сукню і капелюшок. Але родзинкою образу стало світле волосся, зібране у хвіст. "Близько року тому з моєю дитиною. Куди йде час?", – написала Кайлі. Шанувальники почали обговорювати фото і милуватися донькою знаменитості. Багато хто почав просити Кайлі повернутися до блонду, інші – просто захоплюватися її тілом.

Кайлі і Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Швидше за все, Кайлі не думає нічого змінювати, і пост – просто можливість висловити свою любов до дочки. Нагадаємо, зараз у Кайлі нелегкий період в особистому житті. За чутками, вони з колишнім коханим Тревісом Скоттом прийняли рішення розірвати відносини. Причиною розставання одні джерела називають невірність репера, інші – те, що молоді люди багато часу присвячують кар'єрі і по-різному бачать сімейне життя.

Шанувальники Кайлі, втім, вже встигли провести ціле розслідування, яке доводить, що Тревіс зраджував Кайлі практично протягом усіх відносин. Самі зірки в інтерв'ю сказали, що вони цінують один одного і мають намір спілкуватися заради доньки. Також Скотт заперечує всі романи на стороні.

Кайлі і Тревіс (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зараз Кайлі пішла з головою в роботу. На порядку денному – запуск різдвяної колекції Kylie Cosmetics. Вона надійде у продаж вже 13-го жовтня і містить все для яскравих і веселих свят.

Нова колекція Кайлі (фото: instagram.com/kyliejenner)

А також може стати відмінним подарунком. Лінія містить блиски для губ, палетку тіней, тонуючі засоби та інші продукти. Також Кайлі в черговий раз влаштувала тур по своєму розкішному офісу, який можна побачити на її you-tube каналі.