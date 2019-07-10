Кайлі Дженнер підкреслила форми пікантним нарядом з "диким" принтом

Кайлі Дженнер (фото: www.instagram.com/kyliejenner/)

21-річна красуня привертає увагу до своєї нової колекції

Кайлі Дженнер знає: кращого піару, ніж відверті знімки, не знайти. Тому напередодні випуску своєї нової косметичної колекції Under The Sea вона підготувала "гарячий" пост. Дівчина опублікувала пару селфі, де вона одягнена в комбінезон, що щільно облягає її розкішне тіло. Зрозуміло, вбрання вона обрала улюбленого забарвлення всього сімейства – леопардового. Такий образ зробив Кайлі спокусливою і спекотною, вигідно підкресливши пишні груди і стегна, а також тонку талію і руки. Завершили лук масивні золоті сережки, яскравий макіяж і не менш "хижий", ніж одяг, манікюр з довгими нігтями.

Кайлі в новому епатажному образі (фото:instagram.com/kyliejenner)

"Привіт! Моя літня колекція надійде в продаж завтра", – коротко написала зірка, справедливо вирішивши, що фото говорять самі за себе. Шанувальники не змогли стримати слів захоплення, зазначивши, що Кайлі неймовірно гарна, а колекція ще краща.

Кайлі Міноуг представила свою б'юті-марку (фото: instagram.com/kylieminogue)

До речі, молодшу сестру іменитої династії, як і Кім, наздогнав бізнес-скандал. Знаменита співачка Кайлі Міноуг недавно представила свій б'юті-бренд. Над назвою косметичної марки австралійська красуня думала недовго, назвавши її коротко і ємко в честь себе, коханої – Kylie. Проблеми почалися, коли Кайлі Дженнер, яка побудувала цілий б'юті-гігант під таким же ім'ям, вирішила відстоювати свої права. Дівчина подала в суд на співачку, але адвокати Міноуг легко довели правоту своєї клієнтки. Справа в тому, що назва Кайлі Міноуг офіційно зареєструвала ще у 1996-му році. У той час як бренд Дженнер заснований лише в 2014-м. Так що 51-річна співачка має повне право випускати косметику під таким же ім'ям.

Кайлі, як могла, боролася за свої права, але програла (фото: instagram.com/kyliejenner)

Цікаво, що сама співачка з гумором поставилася до всього того, що сталося. Вона заявила, що поважає роботу своєї тезки, але при всьому цьому Дженнер повинна розуміти, що у світі існує більше, ніж одна Кайлі. Більше того – вони можуть спокійно співіснувати. Також вона розповіла, що в юності їй доводилося весь час пояснювати, як пишеться ім'я. Справа в тому, що для жінок її покоління воно досить рідкісне. І Міноуг вельми вдячна Дженнер, що та так сильно його прославила.