Майже на морі: Лілія Ребрик похвалилася стрункою фігурою в яскравому купальнику

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча разом з чоловіком весело скаженіла в басейні

В Україну нарешті прийшло справжнє літо і встановилася тепла, навіть спекотна погода. Після прохолодної весни всі поки що цьому раді і поспішають відкрити купальний сезон. Лілії Ребрик для цього навіть не потрібно нікуди їхати - адже вони з сім'єю проводять карантин на дачі, де у дворі встановили басейн! Щаслива телеведуча з чоловіком Андрієм Диким відмінно повеселилися там на вихідних, а яскраві кадри Ліля показала в Instagram.

Теледіва позувала біля басейну в яскраво-синьому купальнику незвичайного крою, а зверху вона накинула біле пляжне парео. Ребрик прийняла ефектну позу і променисто посміхається на камеру.

Також зірка виклала веселе відео, в якому вони з чоловіком стрибають у воду, взявшись за руки. Після чого заливисто сміються і цілуються, а також зображують танцювальні па прямо в басейні.

"Ну... Майже на морі..." - прокоментувала публікацію Лілія.

Лілія Ребрик з чоловіком потішилися в басейні (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачі мережі радіють і захоплюються позитивною парою і бажають їм відмінного відпочинку.

Чудова пара!

Як я вами захоплююся. Ви молодці!

Хлопці милуюся Вами! Просто молодці!

Ви круті.

Танці на воді-е-е-е-е! Танці на воді-е!

Класна пара щястя вам і діткам

Це найкраще в жаркий день

Ви такі справжні!

З такими цінами на українських морях...вже краще у власному басейні

Молодці!

Як вам пощастило з чоловіком

Як Ліля рівненько стрибнула!

Дуже позитивна і гарна сімейка

Неймовірні, найкращи!

Я Вами дуже милуюся, молодці, щастя Вам

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик в екстра-міні розкрила головний секрет жіночого зваблювання.

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Автор: Марина Настевіч