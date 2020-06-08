Майже на морі: Лілія Ребрик похвалилася стрункою фігурою в яскравому купальнику

Телеведуча разом з чоловіком весело скаженіла в басейні
В Україну нарешті прийшло справжнє літо і встановилася тепла, навіть спекотна погода. Після прохолодної весни всі поки що цьому раді і поспішають відкрити купальний сезон. Лілії Ребрик для цього навіть не потрібно нікуди їхати - адже вони з сім'єю проводять карантин на дачі, де у дворі встановили басейн! Щаслива телеведуча з чоловіком Андрієм Диким відмінно повеселилися там на вихідних, а яскраві кадри Ліля показала в Instagram.
Теледіва позувала біля басейну в яскраво-синьому купальнику незвичайного крою, а зверху вона накинула біле пляжне парео. Ребрик прийняла ефектну позу і променисто посміхається на камеру.
Також зірка виклала веселе відео, в якому вони з чоловіком стрибають у воду, взявшись за руки. Після чого заливисто сміються і цілуються, а також зображують танцювальні па прямо в басейні.
"Ну... Майже на морі..." - прокоментувала публікацію Лілія.
Лілія Ребрик з чоловіком потішилися в басейні (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Користувачі мережі радіють і захоплюються позитивною парою і бажають їм відмінного відпочинку.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик в екстра-міні розкрила головний секрет жіночого зваблювання.
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Автор: Марина Настевіч