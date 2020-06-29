Кайфую і пишаюся: Лілія Ребрик похвалилася батьківськими якостями коханого чоловіка

Лілія Ребрик та Андрій Дикий – одна зі зразкових сімейних зіркових пар, на яккі рівняються шанувальники. "Дика сімейка", як самі себе вони називають, кожен раз демонструє згуртованість, турботу один про одного, любов і повагу. У пари підростає двоє дочок – Діана і Поліна, хоч ведуча зізнається, що вона не ідеальна, намагається дати своїм дівчаткам тільки найкраще і виховати їх гідними людьми. Так, Лілія вирішила поговорити про роль батька в вихованні дітей і розповісти про неоціненну допомогу, яку їй надає Андрій.

Ведуча зазначила, що в Парламенті на розгляді знаходиться законопроект про декретну відпустку для батька, тому разом з чоловіком поміркувала на цю тему і доцільність такого рішення на державному рівні. До тексту вона додала яскраве фото сімейної ідилії на дачі.

"Ми з Андрієм Диким у декрет не ходили, а всі обов'язки одразу по народженню Діанки поділили порівну. Справа в тому, що ми виявилися дуже жадібними батьками на емоції. Нам дико було собі уявити, що про перші слова і кроки наших дітей нам розповідатимуть інші люди, а ми самі через роботи цього не побачимо. І тому ми принципово не брали няню, рідко підключали бабунь, фактично кинули самим собі виклик. І, я вважаю, що впоралися! Мій чоловік з такою величезною любов'ю і відповідальністю займається дітьми, я просто кайфую від цього і пишаюся ним! Це так зворушливо! Я переконана: якщо жінка цінує це, то чоловік буде займатися дітьми заповзято і з величезним задоволенням", - зізналася теледіва.

Лілія Ребрик з задоволенням проводить час на дачі з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Чоловік Лілії теж непортив присвятити час дітям і зовсім не обтяжується це. "Андрій переконує: годину з дітьми (навіть новонародженими) для нього пролітає дуже швидко і безумовно в кайф. Я прям вам його зацитую: "Багато чоловіків думали, що це нереально, але насправді, це круто і класно. Головне - спробувати! Це потрібно вкусити, це кайфово", – навела слова чоловіка ведуча.

Раніше Лілія Ребрик в червоному легкому платті-вишиванці зачарувала образом лісової мавки.