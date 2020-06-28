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Лісова мавка: Лілія Ребрик в повітряному платті-вишиванці за 1000 євро заворожила магнетизмом

Lite » Мода 28.06.2020 - 16:32
Лісова мавка: Лілія Ребрик в повітряному платті-вишиванці за 1000 євро заворожила магнетизмом
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча показала чарівну фотосесію від дочки

Лілія Ребрик не залишає шанувальників без цікавого контенту ні на день – вона регулярно поповнює Instagram свіжими фото: то позує в новому образі і вбранні, то показує, як проводить час із чоловіком і дітьми або ділиться своїми рабочими луками з прямих ефірів. Вихідні теледіва традиційно присвячує сім'ю. Так, старша донька ведучої стала її персональним фотографом і влаштувала мамі казковий фотосет в лісі.

Лілія позувала в променях сонячного світла на лоні природи в червоному платті з ручною вишивкою шовковими нитками і довгими рукавами на манжетах від бренду Maison d'AngelAnn, вартістю 1005 євро.

Лісова мавка: Лілія Ребрик в повітряному платті-вишиванці за 1000 євро заворожила магнетизмом

Скріншот: maisonangelann.com

Автором заворожливих знімків стала донька ведучої Діана. "Очима доньки... Моя Діана робить мені розкішні фото", - підписала кадр в образі лісової німфи Лілія. У сторіз вона показала більше фото в яскравому напівпрозорому літньому вбранні.

Лісова мавка: Лілія Ребрик в повітряному платті-вишиванці за 1000 євро заворожила магнетизмом

Лісова мавка: Лілія Ребрик в повітряному платті-вишиванці за 1000 євро заворожила магнетизмом

Лісова мавка: Лілія Ребрик в повітряному платті-вишиванці за 1000 євро заворожила магнетизмом

Лілія Ребрик в казковому платті влаштувала фотосесію в лісі (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники порівняли ведучу з лісовою мавкою – світлою, прекрасною і спокусливою одночасно.

  • Казкова
  • Фото професіонала! Супер!
  • Неймовірна
  • Прекрасне фото
  • Красива
  • Який яскравий кадр, Лілія
  • Чарівна
  • Розкішно красива. Сукня просто прекрасна
  • Сонячна Лілія, така гарна - квітка душа
  • Просто лісова мавка
  • Який красивий орнамент на сукні! Проступив у сонячних променях як водяний знак

Скріншот коментарів

Крім того, Лілія показала, як проводить дозвілля на дачі з рідними. Вона повеселилася в басейні з доньками й чоловіком, а також сестрою Юліанною Тодорюк. Не обійшлося і без кадрів в купальнику і романтичних знімків в обнімку з коханим.

Лісова мавка: Лілія Ребрик в повітряному платті-вишиванці за 1000 євро заворожила магнетизмом

Лісова мавка: Лілія Ребрик в повітряному платті-вишиванці за 1000 євро заворожила магнетизмом

Лісова мавка: Лілія Ребрик в повітряному платті-вишиванці за 1000 євро заворожила магнетизмом

Лісова мавка: Лілія Ребрик в повітряному платті-вишиванці за 1000 євро заворожила магнетизмом

Лілія Ребрик з сім'єю повеселилася в басейні в жаркий день (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик зворушила щирим зізнанням про себе.

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Автор: Lite

Теги Новини України Лілія Ребрик
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