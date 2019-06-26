Катя Осадча заінтригувала яскравими фото в компанії відомого латиноамериканського красеня

Катя Осадча просто вражає і приємно дивує шанувальників своєю працездатністю. Українська телеведуча не встигла відгуляти весілля Аліни Гросу в Італії, як повідомила своїм фанатам про нову поїздку. Осадча відвідала Прагу, Чехія. І візит знову носив не розважальний, а робочий характер. Адже телеведуча підготувала новий сюжет для випуску "Світскього життя".

Так, в Празі Осадча відвідала концерт дуже популярного латиноамериканського виконавця Maluma (Малума). До речі, відзначимо, що зовсім скоро Малума виступить і в Києві! Концерт співака запланований на 8 липня у столичному Палаці Спорту.

Схоже, що як раз перед виступом Maluma в Києві Осадча вирішила записати з ним інтерв'ю раніше. Звичайно ж, для чергового виходу телеведуча вибрала новий стильний образ.

Катя Осадча і співак Maluma (фото: instagram.com/svitsketv)

Осадча вибрала повітряне літнє плаття насиченого морквяного відтінку. Сукня на одне плече декороване воланами, а також флористичним принтом – великими яскравими квітами.

Образ телеведучої доповнюють босоніжки під колір сукні на стійкому каблуці. Не обійшлося і без незмінного аксесуара Осадчої – ведуча вибрала солом'яний чорний капелюшок з прямими полями. У вухах – масивні сережки з фіолетовими камінням. В цілому, вийшов яскравий літній образ.

Стильна Катя Осадча на концерті Maluma в Празі (фото: instagram.com/svitsketv)

"Maluma baby! Інтерв`ю з найпопулярнішим латиноамериканським артистом вже цієї суботи у "Світському житті"!!! Не пропустіть о 23.30!!! А до Києва красунчик завітає 8 липня! До зустрічі у Палаці спорту", - свідчить підпис під фото.

Шанувальники ведучої і її програми поспішили залишити захоплені відгуки:

"О! Це вже цікаво. Чекаємо"

"Дуже чекаємо цього красеня в Києві, рахуємо дні і хвилини!"

"Красунчик так красунчик!"

"Ох, і обожнюю його, красунчика!"

"Дуже красиві!"

"Maluma – це любов!"

Скріншот коментарів: instagram.com/svitsketv

Нагадаємо, до цього Оля Полякова захопилася новим образом Осадчої. Співачка прогулялася по каналах Венеції в яскравому жовтому платті. До речі, свій відгук залишила навіть Джамала!