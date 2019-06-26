ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Катя Осадча заінтригувала яскравими фото в компанії відомого латиноамериканського красеня

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.06.2019 - 13:56
Катя Осадча заінтригувала яскравими фото в компанії відомого латиноамериканського красеня
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча відвідала Прагу, де побувала на концерті відомого співака

Катя Осадча просто вражає і приємно дивує шанувальників своєю працездатністю. Українська телеведуча не встигла відгуляти весілля Аліни Гросу в Італії, як повідомила своїм фанатам про нову поїздку. Осадча відвідала Прагу, Чехія. І візит знову носив не розважальний, а робочий характер. Адже телеведуча підготувала новий сюжет для випуску "Світскього життя".

Так, в Празі Осадча відвідала концерт дуже популярного латиноамериканського виконавця Maluma (Малума). До речі, відзначимо, що зовсім скоро Малума виступить і в Києві! Концерт співака запланований на 8 липня у столичному Палаці Спорту.

Схоже, що як раз перед виступом Maluma в Києві Осадча вирішила записати з ним інтерв'ю раніше. Звичайно ж, для чергового виходу телеведуча вибрала новий стильний образ.

Катя Осадча і співак Maluma

Катя Осадча і співак Maluma

Катя Осадча і співак Maluma (фото: instagram.com/svitsketv)

Осадча вибрала повітряне літнє плаття насиченого морквяного відтінку. Сукня на одне плече декороване воланами, а також флористичним принтом – великими яскравими квітами.

Образ телеведучої доповнюють босоніжки під колір сукні на стійкому каблуці. Не обійшлося і без незмінного аксесуара Осадчої – ведуча вибрала солом'яний чорний капелюшок з прямими полями. У вухах – масивні сережки з фіолетовими камінням. В цілому, вийшов яскравий літній образ.

Катя Осадча заінтригувала яскравими фото в компанії відомого латиноамериканського красеня

Катя Осадча заінтригувала яскравими фото в компанії відомого латиноамериканського красеня

Стильна Катя Осадча на концерті Maluma в Празі (фото: instagram.com/svitsketv)

"Maluma baby! Інтерв`ю з найпопулярнішим латиноамериканським артистом вже цієї суботи у "Світському житті"!!! Не пропустіть о 23.30!!! А до Києва красунчик завітає 8 липня! До зустрічі у Палаці спорту", - свідчить підпис під фото.

Шанувальники ведучої і її програми поспішили залишити захоплені відгуки:

  • "О! Це вже цікаво. Чекаємо"
  • "Дуже чекаємо цього красеня в Києві, рахуємо дні і хвилини!"
  • "Красунчик так красунчик!"
  • "Ох, і обожнюю його, красунчика!"
  • "Дуже красиві!"
  • "Maluma – це любов!"

Катя Осадча заінтригувала яскравими фото в компанії відомого латиноамериканського красеня

Скріншот коментарів: instagram.com/svitsketv

Нагадаємо, до цього Оля Полякова захопилася новим образом Осадчої. Співачка прогулялася по каналах Венеції в яскравому жовтому платті. До речі, свій відгук залишила навіть Джамала!

"Не вистачає трусів": Регіна Тодоренко здивувала пікантною деталлю весільного образу У вінку і з донькою на руках: Ольга Фреймут надихнула відпочинком у Карпатах
Новини України Катя Осадчателеведущая
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся