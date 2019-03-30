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Катя Осадча здивувала шанувальників своїм новим образом в шортах

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.03.2019 - 19:48
Катя Осадча здивувала шанувальників своїм новим образом в шортах
Фото: instagram.com/kosadcha

Осадча з'явилася в незвичайному костюмі

Відома телеведуча Катя Осадча спілкувалася з зірками в Національному палаці мистецтв "Україна" в незвичному образі. Нові фотографії ведучої з'явилися на офіційній сторінці телепроекту "Світське життя" в Instagram.

На фотографіях ведуча стоїть у жовтому костюмі з квітами, тільки замість штанів – шорти. Осадча сфотографувалася з українською співачкою Світланою Тарабаровою, Джамалою та Ольгою Цибульською.

 

Фото: instagram.com/svitsketv

Користувачі мережі також прокоментували дані фотографії.

"Олька Цибульська королева";

"Чекаю з нетерпінням";

"Тарабарова класна";

"Ця помаранчева, це жах якийсь просто";

"Красуні! Ви навіть схожі!";

"Клас";

"Русалочки, люблю вас";

"Джамала найкраща".

Нагадаємо, що Осадча та Горбунов розчулили весняної романтикою. На цій фотографії телеведучу порівняли з Мавкою.

Раніше повідомлялося про те, що телеведуча Катя Осадча умилила мережу своїм "сонячним" образом.

Ми також писали про те, що Осадча влаштувала оригінальну фотосесію з чарівним чотирилапим улюбленцем, який був одягнений в стильний сріблястий комбінезон.

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