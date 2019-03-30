Катя Осадча здивувала шанувальників своїм новим образом в шортах

Осадча з'явилася в незвичайному костюмі
Відома телеведуча Катя Осадча спілкувалася з зірками в Національному палаці мистецтв "Україна" в незвичному образі. Нові фотографії ведучої з'явилися на офіційній сторінці телепроекту "Світське життя" в Instagram.
На фотографіях ведуча стоїть у жовтому костюмі з квітами, тільки замість штанів – шорти. Осадча сфотографувалася з українською співачкою Світланою Тарабаровою, Джамалою та Ольгою Цибульською.
Фото: instagram.com/svitsketv
Користувачі мережі також прокоментували дані фотографії.
"Олька Цибульська королева";
"Чекаю з нетерпінням";
"Тарабарова класна";
"Ця помаранчева, це жах якийсь просто";
"Красуні! Ви навіть схожі!";
"Клас";
"Русалочки, люблю вас";
"Джамала найкраща".
Нагадаємо, що Осадча та Горбунов розчулили весняної романтикою. На цій фотографії телеведучу порівняли з Мавкою.
Раніше повідомлялося про те, що телеведуча Катя Осадча умилила мережу своїм "сонячним" образом.
Ми також писали про те, що Осадча влаштувала оригінальну фотосесію з чарівним чотирилапим улюбленцем, який був одягнений в стильний сріблястий комбінезон.