Катя Осадча показала, як разом із 3-річним синочком коротає час вдома через карантин

Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Зоряні телеведучі поки проводять час вдома у зв'язку з карантином через коронавірус

Катя Осадча та Юрій Горбунов також опинилися під "домашнім арештом". Карантин з метою обмеження поширення коронавіруса в Україні позначився також і на житті українських селебрітіс. Українські зірки більш залежними від світських заходів, прем'єр та презентацій. Однак карантин накладає певні обмеження на проведення масових заходів. У зв'язку з чим багатьом зіркам довелося піти у "неоплачувану відпустку". Кожен по-своєму намагається впоратися з проблемою. Головне, що всі закликають не панікувати! Приміром, Джамала і Маша Єфросиніна поділилися своїми методами профілактики і захисту від хвороб.

А ось телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов навіть у такий непростий для українців ситуації намагаються знайти позитивні сторони.

У зв'язку з вимушеним скасуванням світських заходів у телеведучих тепер з'явилося набагато більше часу і на себе, і на 3-річного Ваню.

Раніше Осадча зробила пост, в якому також закликала шанувальників зберігати спокій і не панікувати. Також телеведуча попередила, що новий випуск програми "Світське життя" вийде в цю суботу, 14 березня, як і було заплановано.

“Keep calm. Карантин внесе зміни в наші плани, про це ми повідомимо окремо. А поки працюємо, Світське життя цієї суботи вийде за планом. Будьте здорові”, - звернулася до фанатів Осадча.

А ось у розділі "сторіз" на своїй instagram-сторінці Катя показала, як коротає час вдома з синочком і чоловіком.

Першим ділом теледіва показала цікаве відео. На ньому Осадча розмальовує разом з Іваном дитячі розмальовки. Зоряна мама і її синок старанно зафарбовують носорога синіми фарбами. Тим часом на планшеті перед дитиною йде якийсь мультик з машинками. До речі, Юрій Горбунов неодноразово підкреслював, що його син, попри свій юний вік, обожнює все, що пов'язано з машинами.

“Карантин. Тисяча і один спосіб забавити дитину", — з гумором підписала відео Осадча.

Як звичайно, батьки не показують обличчя дитини. На відео видно лише його руки.

Скріншот поста: instagram.com/kosadcha

На іншому короткому відео Осадча зняла вогонь у каміні, розташованому в її заміському будинку.

Скріншот поста: instagram.com/kosadcha

І нарешті, ще одне домашнє фото присвячено вже подружжю. Осадча та Горбунов лежать в напівтемряві і насолоджуються ввечері в компанії один одного і сина. На ведучих - затишний домашній одяг. Приміром, Осадча позує в сірому оверсайз-реглані. А також без макіяжу. Загалом, коронавірус вніс свої правки в життя українських селебрітіс. Однак багато з них знайшли в цьому і свої "плюси".

Катя Осадча та Юрій Горбунов (фоппро: instagram.com/kosadcha)